Обвал цен на нефть и мазут: Россия и ОПЕК+ явно просчитались

Таким образом, апрельский подъем, в ходе которого цена сорта Brent в середине прошлого месяца превысила 87 долларов, оказался весьма краткосрочным. Более того, 3 мая в условиях ожидания вечером того же дня очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) распродажа нефтяных фьючерсов продолжилась, и в ходе торгов котировки Brent опускались даже ниже 72 долларов. Так что за последние три недели европейская нефть подешевела более чем на 15 долларов. В результате, естественно, дешевеет и российская нефть, которую покупатели и так приобретают, как правило, с весьма значительной скидкой.

Нефть дешевеет из-за событий в США и Китае

Говоря о причинах столь резкого падения цен на нефть, эксперты первым делом указывают на состояние двух крупнейших экономик планеты - американской и китайской.

В КНР в воскресенье, 30 апреля, был обнародован индекс деловой активности в производственном секторе PMI, который оказался значительно хуже прогнозов. Он снизился с 51,9 пункта в марте до 49,2 пункта в апреле. Показатели ниже 50 пунктов указывают на отрицательный рост, в данном случае - на сжатие в столь важном для Китая индустриальном секторе. Промышленная сфера оказалась в минусе впервые с декабря. Это охладило надежды на мощную экспансию китайской экономики в нынешнем году после снятия Пекином строгих карантинных ограничений в стране. А ведь Китай - крупнейший в мире импортер сырой нефти.