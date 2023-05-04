В честь 4 мая в Алуксне проходит день Национальных вооруженных сил

Мероприятие началось в 9 часов утра с церковной службы в Евангелическо-лютеранской церкви в Алуксне, а в 11 часов у Нового замка в Алуксне пройдет парад подразделений и техники латвийских и иностранных вооруженных сил, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Яунсардзе, который примет президент Эгил Левитс. Парад будет сопровождаться перелетами авиации.

После парада, до 16.00, на стадионе Пилссалас можно будет осмотреть стенды с военной техникой, оружием и снаряжением, а также будут проходить различные показательные демонстрации - показательные выступления кинологов Военной полиции Национальных вооруженных сил, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, а также Государственного полицейского колледжа и Земессардзе по уничтожению взрывоопасных предметов, программа дефиле оркестра штаба НВС и программа дефиле оркестра Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глика.

В свою очередь в 14.20 начнется товарищеский футбольный матч между латвийскими и иностранными вооруженными силами и представителями Алуксне.

Музыкальная часть мероприятия начнется в 15.00 с концерта оркестра Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глики, затем выступят оркестр Национальной гвардии, оркестр 126-й армии Национальной гвардии Мичигана и ансамбль танца Национальной гвардии Bramaņi, а завершит мероприятие рок-группа оркестра штаба Национальных вооруженных сил.