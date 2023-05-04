В четверг, 4 мая, в честь 33-й годовщины восстановления независимости Латвии, в Алуксне проходит День национальных вооруженных сил, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны. Центральным мероприятием дня, несомненно, стал парад вооруженных сил.
Видео ⟩ В Алуксне прошел парад латвийских и иностранных вооруженных сил
Мероприятие началось в 9 часов утра с церковной службы в Евангелическо-лютеранской церкви в Алуксне, а в 11 часов у Нового замка в Алуксне начался парад подразделений и техники латвийских и иностранных вооруженных сил, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции и Яунсардзе, который принял президент Эгил Левитс. Парад сопровождался перелетами авиации.
После парада, до 16.00, на стадионе Пилссалас можно будет осмотреть стенды с военной техникой, оружием и снаряжением, а также будут проходить различные показательные демонстрации - показательные выступления кинологов Военной полиции Национальных вооруженных сил, Государственной пограничной охраны, Государственной полиции, а также Государственного полицейского колледжа и Земессардзе по уничтожению взрывоопасных предметов, программа дефиле оркестра штаба НВС и программа дефиле оркестра Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глика.
В свою очередь в 14.20 начнется товарищеский футбольный матч между латвийскими и иностранными вооруженными силами и представителями Алуксне.
Музыкальная часть мероприятия начнется в 15.00 с концерта оркестра Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глики, затем выступят оркестр Национальной гвардии, оркестр 126-й армии Национальной гвардии Мичигана и ансамбль танца Национальной гвардии Bramaņi, а завершит мероприятие рок-группа оркестра штаба Национальных вооруженных сил.
Мурниеце: свобода не самоочевидна и не гарантирована
Свобода не является самоочевидной или гарантированной - ее нужно завоевывать заново, о чем уже более года свидетельствует самоотверженная борьба Украины с жестоким и бесчеловечным агрессором, отметила в своей речи на военном параде в Алуксне, посвященном 33-й годовщине принятия декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, министр обороны Инара Мурниеце.
Она подчеркнула, что вновь обретенная свобода - это значит жить в свободной и демократической Латвии, говорить на латышском языке и заботиться о своей культуре. "Мы празднуем возможность принимать собственные решения о нашем настоящем и будущем", - сказала Мурниеце.
В своем обращении она также отметила, что 33 года назад Латвия вновь обрела независимость, а вместе с ней и право страны самой определять свою судьбу. При этом уже 19 лет Латвия является членом НАТО, у нее есть собственные профессиональные и современные Национальные вооруженные силы (НВС), а знания и навыки латвийских солдат высоко ценятся политическими союзниками.
"Сегодня за независимость Латвии плечом к плечу с нашими офицерами встали союзники, и мы знаем силу единства, основанного на общих ценностях и понимании демократического и правового миропорядка", - сказала Мурниеце, добавив, что вместе с демократическим миром Латвия продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее страну и народ, за ее право на жизнь.
Министр также подчеркнула, что Латвия сейчас лучше, чем когда-либо, осознает свою ответственность за укрепление вооруженных сил, совершенствование существующего и развитие нового военного потенциала, и этим летом начнут свою службу первые солдаты службы государственной обороны.
"Мы будем вкладывать дополнительные средства в создание новых оборонных возможностей и укрепление существующих, чтобы удержать любого агрессора от нападения и эффективно защитить жителей нашей страны", - сказала Мурниеце.
Она подчеркнула, что страна будет укреплять сотрудничество с союзниками, что внесет весомый вклад в ее обороноспособность.
Как сообщалось, сегодня в Латвии и в других уголках мира отмечается 33-я годовщина провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".
4 мая 1990 года председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву послание о том, что в Латвийской Республике начинается переходный период для восстановления государственной власти "de facto". Такое же послание было направлено и правительствам стран мира, народам и демократическим движениям СССР.
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