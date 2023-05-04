Почти половина пострадавших за сутки в ДТП - водители электросамокатов

В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала трех водителей. Ко всем троим применена уголовная ответственность - взыскание стоимости транспортного средства с двух водителей и конфискация транспортного средства с одного.

В общей сложности в сфере дорожного движения за минувшие стуки было зафиксировано 540 нарушений, в том числе 247 протоколов составлено в связи с превышением скорости.

Пятеро водителей оштрафованы за агрессивное вождение.