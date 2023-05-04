Не только Альфа-банк. Фридман и Авен готовятся продать и другие активы в России

"Альфа Cтрахование" занимает большую долю рынка страхования автомобилей в России в целом около 25%, добавил он. Собеседник Би-би-си не исключил, что у компании были и договоры с государственными структурами.

Би-би-си направил вопросы в "Альфа Страхование" и "Альфа-групп".

В Украине продолжает действовать другой актив люксембургского холдинга - Sense Bank (до войны он назывался Альфа-банком). И там негативные публикации в СМИ тоже связали с борьбой за украинские активы "Альфа-групп".

Попытка избежать национализации

После 24 февраля 2022 года деятельность украинской дочки российского банка оказалась под пристальным вниманием властей. Весной 2022 года управление банком по решению украинских властей передано от акционеров - Фридмана, Авена и партнеров - независимому управляющему, бывшему министру финансов Болгарии Симеону Данкову.

В конце апреля этого года финкомитет Верховной рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект, позволяющий Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников в условиях военного положения. Это был уже второй вариант подобного документа. Законопроект не смог набрать нужного числа голосов и был отправлен на повторное второе чтение, оно может состояться в конце мая.

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию владельцев Sense Bank - как раз люксембургской компании ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited. Этих компаний нет в санкционных списках.

Хотя в январе 2023 года первый зампред НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что не видит признаков, которые угрожали бы платежеспособности Sense Bank. Она говорила, что только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и, чтобы избежать потрясений на финансовом рынке, выйти с предложением к правительству о национализации.

Но у других активов, связанных с "Альфа-групп", уже возникли проблемы. В конце 2022 года НБУ остановил действие лицензии украинской компании "Альфа Страхование" из-за вопросов к деловой репутации акционеров.

Под внешним управлением уже оказался еще один актив Фридмана в Украине. С июня 2022 года 100% корпоративных прав компании IDS Ukraine (минеральные воды "Моршинская" и "Миргородская"), совладельцем которой является бизнесмен, были арестованы судом и переданы в госуправление. В начале марта стало известно, что управлять компанией будут "Карпатские минеральные воды".

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