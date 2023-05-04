Хет-трик Даугавиньша принёс Латвии победу в последнем проверочном матче перед ЧМ

Матч проходил в Ольборге и завершился победой латвийской сборной со счётом 6:3 (3:0, 2:1, 1:2).

Хет-триком в составе сборной Латвии отметился опытный нападающий Каспар Даугавиньш, ещё по шайбе в ворота хозяев отправили Карлис Чуксте, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс. У датчан отличились Йеспер Йенсен и Николас Йенсен, который оформил дубль.

Напомним, ранее сборная Латвии в проверочных матчах по разу победила и проиграла командам Польши, Великобритании и Швейцарии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).

В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.

В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

В первый день турнира Латвия в "Арене Рига" сыграет против Канады.