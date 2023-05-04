Хет-трик Даугавиньша принёс Латвии победу в последнем проверочном матче перед ЧМ

Сборная Латвии по хоккею одержала уверенную победу над командой Дании в последнем проверочном матче перед грядущим чемпионатом мира.
Матч проходил в Ольборге и завершился победой латвийской сборной со счётом 6:3 (3:0, 2:1, 1:2).
Хет-триком в составе сборной Латвии отметился опытный нападающий Каспар Даугавиньш, ещё по шайбе в ворота хозяев отправили Карлис Чуксте, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс. У датчан отличились Йеспер Йенсен и Николас Йенсен, который оформил дубль.
Напомним, ранее сборная Латвии в проверочных матчах по разу победила и проиграла командам Польши, Великобритании и Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 12 по 28 мая. Турнир проводят совместно Рига (Латвия) и Тампере (Финляндия).
В группе А (Тампере) сыграют: Финляндия, США, Швеция, Дания, Германия, Франция, Австрия и Венгрия.
В группе В (Рига) сыграют: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.
В первый день турнира Латвия в "Арене Рига" сыграет против Канады.
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