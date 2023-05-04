Прямая трансляция ⟩ Большой праздничный концерт на Эспланаде

Прямая трансляция концерта:

В концерте примут участие Алисе Йосте, Горан Гора, группы Zāle, Čipsis un dullais, Laika suns. Закроет вечерний концерт группа Turaidas Roze.

RUS TVNET уже сообщал, что День восстановления независимости Латвии в Риге будет отмечаться широкой программой культурных мероприятий в парках, скверах и центрах культуры.

В Сейме состоялось торжественное заседание, кроме того, депутаты Сейма и Рижской думы приняли участие в акции "Латвийские цветы для украинской свободы".

В свою очередь в Алуксне состоялся парад латвийских и иностранных вооруженных сил.

Галерея: У памятника Свободы создана традиционная "Цветочная Латвия"

Галерея: в Риге прошло традиционное шествие в народных костюмах