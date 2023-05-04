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Фото ⟩ Почему вместо новых Airbus на рейсах airBaltic встречаются старые самолеты?

Авиакомпания дала комментарий
rus.tvnet.lv
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Zane Bitere/LETA

Летать хорошо, когда все идет хорошо. К сожалению, в последнее время, это не всегда происходит с рейсами airBaltic. Вы покупаете билет на рейс airBaltic, видите в интернете фотографии новых, современных, красивых самолетов airBaltic, а оказываетесь в старом самолете другой авиакомпании, где стол или полка склеены, чтобы они не развалились. Разочарование! Почему так происходит?

Несколько пассажиров поделились в социальных сетях своим опытом, когда им пришлось лететь на старом самолете вместо ожидаемого нового Airbus от airBaltic.

Больше приятных полетов! Твой airBaltic.

У меня было что-то вроде этого.

Вчера я имела честь лететь домой рейсом airBaltic, выполняемым Cyprus Airways! 

Да, так оно и есть, к сожалению. "Наслаждайтесь!" (После моего недавнего опыта с перелетом из Милана с, кажется, еще более плохим рейсом, я решила некоторое время держаться подальше от национальной авиалинии). 

Интересно, что происходит в airBaltic. Мы тоже прилетели из Рейкьявика на самолете не airBaltic. Мы сидели в 6-м ряду и я не заметила сломанных столов, но несколько кресел были не до конца подняты, как положено при взлете/посадке. Перед взлетом ведущий инженер бегал туда-сюда.

Есть пассажиры, которые ценят возможность летать куда-то

Многие кричат ​​о ситуации с арендованными самолетами airBaltic. Лучше отменить рейсы? Это принесет счастье? Некоторым самолетам около 20 лет, но на рынке мало что доступно. На рейсах Lufthansa используется самолет A319 1996 года выпуска. Finnair использует A320, который произвели 22 лет назад. Я не видел нареканий на него

Другие, напротив, считают нормальным писать о своих разочарованиях в социальных сетях

Извините, но нудеть об обмане потребителей (глупо не делать этого) - это нормально. Если вы покупаете услугу, то получить то, что усиленно рекламируется (новые самолеты) - это само собой разумеющееся. Реакция на салон, обклеенный скотчем, естественна.

В своем комментарии для Apollo.lv airBaltic поясняет: "В этом летнем сезоне airBaltic на краткосрочной основе арендует дополнительные самолеты и экипажи у других авиакомпаний. Это связано с неспособностью производителя Pratt & Whitney вовремя проводить техническое обслуживание двигателей.

В настоящее время 11 самолетов выведены из эксплуатации из-за неисправности двигателей, но это число может увеличиться.

В настоящее время самолеты таких авиакомпаний, как XFly, Carpatair, DAT, Titan, Fly2Sky, SmartLynx, Cyprus Airways, Smartwings, Avion Express, арендуются на срок от одного дня (так называемые ad-hoc ситуации) до семи месяцев.

Перед заключением договоров о сотрудничестве airBaltic проводит полную техническую проверку и проверку качества каждого самолета, чтобы клиенты были удовлетворены. Важно подчеркнуть, что airBaltic сотрудничает только с теми авиакомпаниями, которые сертифицированы в соответствии с европейскими требованиями авиационной безопасности. Кроме того, экипажи арендованных самолетов получают подробные инструкции, чтобы обеспечить такой же высокий уровень обслуживания, как и airBaltic.

В течение летнего сезона airBaltic сдает в аренду 14 самолетов модели Airbus A220-300 компаниям Eurowings и Swiss, принадлежащим немецкой национальной авиакомпании Lufthansa group и крупнейшей скандинавской авиакомпании SAS.

airBaltic сдает свои самолеты в аренду другим перевозчикам на основании долгосрочного контракта, расторжение которого повлечет за собой штрафные санкции.

Это способ для компании получить дополнительные деньги, потому что самолеты модели A220-300 сдаются в аренду за более высокую сумму, чем те, которые арендует airBaltic.

airBaltic подчеркивает, что большинство пассажиров airBaltic из Риги и других баз авиакомпании перевозятся самолетами Airbus A220-300, но, как уже упоминалось, из-за ограниченных возможностей производителя двигателей Pratt & Whitney своевременно проводить техническое обслуживание двигателей, airBaltic арендует дополнительные самолеты, чтобы не отменять запланированные рейсы и пассажирам airBaltic не пришлось менять свои планы путешествий.

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