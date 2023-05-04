Фото ⟩ Почему вместо новых Airbus на рейсах airBaltic встречаются старые самолеты?

Извините, но нудеть об обмане потребителей (глупо не делать этого) - это нормально. Если вы покупаете услугу, то получить то, что усиленно рекламируется (новые самолеты) - это само собой разумеющееся. Реакция на салон, обклеенный скотчем, естественна.

В своем комментарии для Apollo.lv airBaltic поясняет: "В этом летнем сезоне airBaltic на краткосрочной основе арендует дополнительные самолеты и экипажи у других авиакомпаний. Это связано с неспособностью производителя Pratt & Whitney вовремя проводить техническое обслуживание двигателей.

В настоящее время 11 самолетов выведены из эксплуатации из-за неисправности двигателей, но это число может увеличиться.

В настоящее время самолеты таких авиакомпаний, как XFly, Carpatair, DAT, Titan, Fly2Sky, SmartLynx, Cyprus Airways, Smartwings, Avion Express, арендуются на срок от одного дня (так называемые ad-hoc ситуации) до семи месяцев.

Перед заключением договоров о сотрудничестве airBaltic проводит полную техническую проверку и проверку качества каждого самолета, чтобы клиенты были удовлетворены. Важно подчеркнуть, что airBaltic сотрудничает только с теми авиакомпаниями, которые сертифицированы в соответствии с европейскими требованиями авиационной безопасности. Кроме того, экипажи арендованных самолетов получают подробные инструкции, чтобы обеспечить такой же высокий уровень обслуживания, как и airBaltic.

В течение летнего сезона airBaltic сдает в аренду 14 самолетов модели Airbus A220-300 компаниям Eurowings и Swiss, принадлежащим немецкой национальной авиакомпании Lufthansa group и крупнейшей скандинавской авиакомпании SAS.

airBaltic сдает свои самолеты в аренду другим перевозчикам на основании долгосрочного контракта, расторжение которого повлечет за собой штрафные санкции.

Это способ для компании получить дополнительные деньги, потому что самолеты модели A220-300 сдаются в аренду за более высокую сумму, чем те, которые арендует airBaltic.

airBaltic подчеркивает, что большинство пассажиров airBaltic из Риги и других баз авиакомпании перевозятся самолетами Airbus A220-300, но, как уже упоминалось, из-за ограниченных возможностей производителя двигателей Pratt & Whitney своевременно проводить техническое обслуживание двигателей, airBaltic арендует дополнительные самолеты, чтобы не отменять запланированные рейсы и пассажирам airBaltic не пришлось менять свои планы путешествий.