Почему вместо новых Airbus на рейсах airBaltic бывают старые самолеты? Комментарий авиакомпании

Летать хорошо, когда все идет хорошо. К сожалению, в последнее время, это не всегда происходит с рейсами airBaltic. Вы покупаете билет на рейс airBaltic, видите в интернете фотографии новых, современных, красивых самолетов airBaltic, а оказываетесь в старом самолете другой авиакомпании, где стол или полка склеены, чтобы они не развалились. Разочарование! Почему так происходит, рассказывает портал Apollo.lv.
Несколько пассажиров поделились в социальных сетях своим опытом, когда им пришлось лететь на старом самолете вместо ожидаемого нового Airbus от airBaltic.
Vairāk patīkamu lidojumu! Tavs @airBaltic. https://t.co/wiHJBEbj36 pic.twitter.com/HjnXlnI1Tn— Dzeina // (@dzeina) May 1, 2023
Больше приятных полетов! Твой airBaltic.
Man bij’ šādi ar @airBaltic pic.twitter.com/NBZOI7BDEL— Dace Kalnupa (@DaceT) May 1, 2023
У меня было что-то вроде этого.
Vakar bija tas Gods lidot mājās ar Airbaltic lidojumu, ko izpildija Kipras airways! 🤦🏻♀️ pic.twitter.com/pr1e4vro3T— Ieva (@Ievanor) May 1, 2023
Вчера я имела честь лететь домой рейсом airBaltic, выполняемым Cyprus Airways!
Jap, tā tas diemžēl tagad notiek. Izbaudiet! :( (Pēc nesenās pieredzes ar lidojumu no Milānas ar kout ko, šķiet, vēl bēdīgāku, nolēmu kādu laiku atturēties no nacionālās aviokompānijas pakalpojumiem).— Zane (@ZaneMiluna) May 1, 2023
Да, так оно и есть, к сожалению. "Наслаждайтесь!" (После моего недавнего опыта с перелетом из Милана с, кажется, еще более плохим рейсом, я решила некоторое время держаться подальше от национальной авиалинии).
Interesanti, kas AB notiek 🤔 Mēs arī šodien no Reykjavik lidojām ar ne-AB lidmašīnu. Sēdējām 6. rindā un salauztus galdiņus nemanīju, bet vairāki krēsli gan nebija dabonami pilnīgi augšā, kā vajag pie pacelšanās/nolaišanās. Lead engineer pirms izlidošanas skraidīja šurpu turpu— Elina Ogsta ✙ (@ElinaOgsta) May 1, 2023
Интересно, что происходит в airBaltic. Мы тоже прилетели из Рейкьявика на самолете не airBaltic. Мы сидели в 6-м ряду и я не заметила сломанных столов, но несколько кресел были не до конца подняты, как положено при взлете/посадке. Перед взлетом ведущий инженер бегал туда-сюда.
Есть пассажиры, которые ценят возможность летать куда-то
Daudzi sper zemes par @airBaltic nomāto lidmašīnu situāciju. Labāk atcelt reisus? Būs priecīgāki? Dažas lidmašīnas ap 20 gadu vecas, bet rezerves tirgū maz kas pieejams. @lufthansa reisos izmanto 1996.g A319. @Finnair A320 līdz 22gadus seni. Neesmu redzējis par to sūdzības— Normunds Bishmanis (@Nor_Man_Is) May 2, 2023
Многие кричат о ситуации с арендованными самолетами airBaltic. Лучше отменить рейсы? Это принесет счастье? Некоторым самолетам около 20 лет, но на рынке мало что доступно. На рейсах Lufthansa используется самолет A319 1996 года выпуска. Finnair использует A320, который произвели 22 лет назад. Я не видел нареканий на него
Другие, напротив, считают нормальным писать о своих разочарованиях в социальных сетях
Atvainojos, bet ir normāli īdēt par patērētāju maldināšanu (stulbi ir to nedarīt) - ja pērk pakalpojumu , tad saņemt to, kas intensīvi tiek reklamēts (jaunas lidmašīnas) ir pašsaprotami. Reakcija uz ar skoču aplīmētu salonu ir dabiska.— Unāma (@EvijaUnama) May 2, 2023
Извините, но нудеть об обмане потребителей (глупо не делать этого) - это нормально. Если вы покупаете услугу, то получить то, что усиленно рекламируется (новые самолеты) - это само собой разумеющееся. Реакция на салон, обклеенный скотчем, естественна.
В своем комментарии для Apollo.lv airBaltic поясняет: "В этом летнем сезоне airBaltic на краткосрочной основе арендует дополнительные самолеты и экипажи у других авиакомпаний. Это связано с неспособностью производителя Pratt & Whitney вовремя проводить техническое обслуживание двигателей.
В настоящее время 11 самолетов выведены из эксплуатации из-за неисправности двигателей, но это число может увеличиться.
В настоящее время самолеты таких авиакомпаний, как XFly, Carpatair, DAT, Titan, Fly2Sky, SmartLynx, Cyprus Airways, Smartwings, Avion Express, арендуются на срок от одного дня (так называемые ad-hoc ситуации) до семи месяцев.
Перед заключением договоров о сотрудничестве airBaltic проводит полную техническую проверку и проверку качества каждого самолета, чтобы клиенты были удовлетворены. Важно подчеркнуть, что airBaltic сотрудничает только с теми авиакомпаниями, которые сертифицированы в соответствии с европейскими требованиями авиационной безопасности. Кроме того, экипажи арендованных самолетов получают подробные инструкции, чтобы обеспечить такой же высокий уровень обслуживания, как и airBaltic.
В течение летнего сезона airBaltic сдает в аренду 14 самолетов модели Airbus A220-300 компаниям Eurowings и Swiss, принадлежащим немецкой национальной авиакомпании Lufthansa group и крупнейшей скандинавской авиакомпании SAS.
airBaltic сдает свои самолеты в аренду другим перевозчикам на основании долгосрочного контракта, расторжение которого повлечет за собой штрафные санкции.
Это способ для компании получить дополнительные деньги, потому что самолеты модели A220-300 сдаются в аренду за более высокую сумму, чем те, которые арендует airBaltic.
airBaltic подчеркивает, что большинство пассажиров airBaltic из Риги и других баз авиакомпании перевозятся самолетами Airbus A220-300, но, как уже упоминалось, из-за ограниченных возможностей производителя двигателей Pratt & Whitney своевременно проводить техническое обслуживание двигателей, airBaltic арендует дополнительные самолеты, чтобы не отменять запланированные рейсы и пассажирам airBaltic не пришлось менять свои планы путешествий.
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