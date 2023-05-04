Видео ⟩ Флаг Латвии подняли на самых высоких башнях связи

В честь 33-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики и для символического приветствия граждан страны на самых высоких коммуникационных башнях Латвии традиционно поднимаются государственные флаги.
Самые большие флаги были водружены на радио- и телебашнях Даугавпилса, Резекне, Валмиеры, Цесвайне и Виесите.
Lai skaisti un prieka pilni svētki! pic.twitter.com/uSQLIEC0Qh— LVRTC/TV torņa ziņas (@LVRTC_TVtornis) May 3, 2023
Флаги чуть меньшего размера будут развеваться в Сигулде, Лиепае, Вентспилсе, Прейли, Виляны, Ливаны, Елгаве, Тукумсе, Сабиле, а также на единственной башне связи в культурно-историческом центре Риги на улице Эрглю, 14.
Традиция поднимать флаг 4 мая на Рижской телебашне началась в 2015 году. Остальные башни были оснащены флагштоками в 2018 году, символически отмечая столетие страны.
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