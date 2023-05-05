"Наполи" впервые со времён Марадоны стал чемпионом Италии

Футбольный клуб "Наполи" досрочно завоевал титул чемпиона Италии сезона-2022/2023 за 5 туров до финиша.
Для этого команде Лучано Спаллетти было достаточно сыграть вничью в выездном матче с "Удинезе", что они и сделали, несмотря на то, что пропустили первыми.
На 13-й минуте счёт открыл форвард хозяев Санди Ловрич. Неаполитанцам удалось отыграться благодаря голу Виктора Осимхена в начале второго тайма.
Таким образом, неаполитанский клуб выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года. "Наполи" набрал 80 очков и за пять туров до конца сезона стал недосягаемым для римского "Лацио" (64 балла).
Для "Наполи" это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона.
Добавим, что впервые за 22 года чемпионом Италии стал не "Ювенус", "Милан" или "Интер". Последним чемпионом не из Турина и не из Милана была "Рома" в сезоне-2000/01.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!