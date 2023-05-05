Подозрение на высокопатогенный грипп птиц: жителей призывают не посещать пруд в Даугавпилсе

PVD призывает жителей не посещать эту территорию, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. В свою очередь владельцам домашней птицы необходимо тщательнее чем когда-либо соблюдать требования биобезопасности.

Вечером в четверг, 4 мая, Латвийское радио сообщило, что инспекторы PVD взяли образцы для лабораторного исследования в Научном институте безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды Bior.

PVD также проинформировала, что владельцам домашней птицы незамедлительно нужно сообщать о заболевании или внезапной гибели птиц ветеринарному врачу или PVD.

Напомним, с 1 апреля по 15 мая, чтобы защитить латвийскую домашнюю птицу от заражение высокопатогенным птичьим гриппом, птицефабрикам необходимо соблюдать усиленные требования биобезопасности.

В марте этого года как в Эстонии, так и в Литве были констатированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц в питомнике. В Литве болезнь затронула небольшой питомник, а Эстонии в нем держали более 160 различных видов птиц, в том числе кур-несушек, уток, гусей, голубей и павлинов.