Подозрение на высокопатогенный грипп птиц: жителей призывают не посещать пруд в Даугавпилсе

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) подозревает вспышку высокопатогенного гриппа птиц в популяции больших чаек в пруду Эспланады в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.
PVD призывает жителей не посещать эту территорию, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни. В свою очередь владельцам домашней птицы необходимо тщательнее чем когда-либо соблюдать требования биобезопасности.
Вечером в четверг, 4 мая, Латвийское радио сообщило, что инспекторы PVD взяли образцы для лабораторного исследования в Научном институте безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды Bior.
PVD также проинформировала, что владельцам домашней птицы незамедлительно нужно сообщать о заболевании или внезапной гибели птиц ветеринарному врачу или PVD.
Напомним, с 1 апреля по 15 мая, чтобы защитить латвийскую домашнюю птицу от заражение высокопатогенным птичьим гриппом, птицефабрикам необходимо соблюдать усиленные требования биобезопасности.
В марте этого года как в Эстонии, так и в Литве были констатированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц в питомнике. В Литве болезнь затронула небольшой питомник, а Эстонии в нем держали более 160 различных видов птиц, в том числе кур-несушек, уток, гусей, голубей и павлинов.
Высокопатогенный грипп птиц - это острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Дикие птицы, особенно водоплавающие, являются резервуарами и естественными переносчиками вируса и могут болеть бессимптомно.
Домашняя птица может заразиться после контакта с дикими птицами. Кроме того, птицы могут заразиться через загрязненную воду, корм или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которые попал вирус.
PVD сообщает, что в прошлом году в Литве и Эстонии птичий грипп на птицефабриках констатирован не был. В свою очередь в 2021 году в Эстонии болезнь была констатирована на трех фабриках, в Литве - на 52.
В прошлом году первый случай птичьего гриппа у диких птиц в Латвии был выявлен в январе, когда у шести лебедей был диагностирован птичий грипп. Это был единственный случай, зарегистрированный в Латвии в 2022 году.
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