9 мая в Эстонии: никаких диалогов, сразу штраф 1200 евро или арест

– Чем нарушение запретов может аукнуться? Какие санкции предусмотрены?

– В последнее время полиция действует в таких ситуациях очень конкретно. Мы больше не ведем ни с кем никаких диалогов. В случае несанкционированных спонтанных собраний будет начато производство, нарушители будут наказаны штрафом до 1200 евро либо арестом.

– То есть никаких церемоний. Прошлогодний опыт диалоговой полиции, которая вступала в переговоры с нарушителями запретов, больше применяться не будет?

– В этом году диалоговая полиция не участвует в охране порядка 9 мая. В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет! Полиция будет действовать определенным образом. Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест.

– Полиция будет действовать крайне жестко?

– Мы действуем не жестко, мы действуем справедливо! Причина в том, что мы не хотим никаких конфликтов и провокаций.

– В Латвии возложение цветов на места демонтированных памятников будет считаться агрессией. А в Эстонии? Если кто-то придет с цветами к месту демонтированного нарвского танка…