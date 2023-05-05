9 мая в Эстонии: никаких диалогов, сразу штраф 1200 евро или арест

– Чем нарушение запретов может аукнуться? Какие санкции предусмотрены?
– В последнее время полиция действует в таких ситуациях очень конкретно. Мы больше не ведем ни с кем никаких диалогов. В случае несанкционированных спонтанных собраний будет начато производство, нарушители будут наказаны штрафом до 1200 евро либо арестом.
– То есть никаких церемоний. Прошлогодний опыт диалоговой полиции, которая вступала в переговоры с нарушителями запретов, больше применяться не будет?
– В этом году диалоговая полиция не участвует в охране порядка 9 мая. В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет! Полиция будет действовать определенным образом. Мы будем сразу начинать производство, изымать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно: штраф до 1200 евро или арест.
– Полиция будет действовать крайне жестко?
– Мы действуем не жестко, мы действуем справедливо! Причина в том, что мы не хотим никаких конфликтов и провокаций.
– В Латвии возложение цветов на места демонтированных памятников будет считаться агрессией. А в Эстонии? Если кто-то придет с цветами к месту демонтированного нарвского танка…
– В Эстонии возложение цветов не считается агрессией. Возможно, что в Нарве то место, где раньше был танк, кому-то что-то напоминает, но не стоит сейчас никого провоцировать. Думаю, что все люди понимают, в какое время мы живем.