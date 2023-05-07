ВИДЕО ⟩ Болотник проиграл нокаутом украинцу Гвоздику

Поединок прошёл в Гвадалахаре (Мексика) в андеркарде боя Сауль Альварес - Джон Райдер.

Начиная с первого раунда украинец захватил преимущество и грамотно держал Болотника на дистанции с помощью джеба. В 3-м раунде Болотник взвинтил темп и попытался переломить ход поединка, однако Гвоздик не дал навязать свой стиль и старался держать латвийского боксёра на дистанции.

В 6-м раунде Гвоздик начал вкладываться в удары и в результате одной из атак Болотник опустился на колено после пропущенного правого бокового. Рефери остановил бой, присудив победу украинцу.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Эта победа стала 19-й в профессиональной карьере украинского боксёра при одном поражении. 33-летний Болотник в 26 поединках одержал 19 побед и потерпел 6 поражений.

Главный бой вечера продлился все 12 раундов и завершился победой Сауля Альвареса единогласным решением судей. Для мексиканца это была защита всех четырёх титулов во втором среднем весе - WBC, WBA Super, IBF и WBO.

Теперь на счету Альвареса 59 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи. Райдер проиграл 6-й бой из 38.