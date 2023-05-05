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Международная федерация дзюдо дала зеленый свет представителям армии РФ

rus.tvnet.lv
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: EPA/Scanpix

В конце прошлой недели исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение разрешить спортсменам стран-агрессоров - России и Беларуси - вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе. Решение было принято накануне чемпионата мира.

Выяснилось, что 14 из 17 российских дзюдоистов, зарегистрированных на чемпионат мира, имеют контрактные обязательства перед российской военной системой.

Чемпионат мира стартует в это воскресенье, 7 мая, в Дохе, столице Катара. IJF заявляет, что все спортсмены и военнослужащие из стран-агрессоров проходят тестирование перед тем, как их смогут допустить к участию в соревнованиях, а распространителям военной пропаганды разрешение на участие даваться не будет.

При этом в заявлении IJF конкретно не говорилось, что российские дзюдоисты не могут быть связаны с военными структурами страны.

Украина объявила, что бойкотирует чемпионат мира в Катаре. Правительство страны уже объявило, что запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Правда, в теннисе и велоспорте украинские спортсмены все-таки встречаются лицом к лицу с представителями государства-агрессора.

В Украине, однако, нет единого мнения по этому вопросу, так как некоторые дзюдоисты считают, что правила должны быть едиными для всех. Это касается тенниса, велоспорта и футбола, где россияне и белорусы соревнуются с украинцами, а дзюдоистам такое запрещено.

Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва подтвердил порталу tribuna.com, что 14 из 17 российских дзюдоистов, зарегистрированных на чемпионат мира, имеют договорные отношения с российскими военными структурами, в том числе с армейским спортивным клубом ЦСКА. Среди них есть также офицеры российской армии: старший лейтенант Нияз Ильясов, лейтенант Александра Бабинцева и несколько дзюдоистов с другими армейскими чинами.

Украинская федерация дзюдо встревожена, отмечая, что большинство российских участников являются действующими военнослужащими: "Это та самая армия, которая вторглась в Украину 24 февраля прошлого года и до сих пор ведет кровопролитную войну на нашей территории, в том числе бомбит украинские города и убивает гражданское население".

Решение Исполкома IJF не должно вызывать удивления. С 2007 года президентом организации является румын Мариуш Визер, который считается другом Владимира Путина. Путин до начала войны в Украине был почетным президентом IJF, и организация не спешила лишать его этого звания сразу после начала войны. Однако позже это было сделано.

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