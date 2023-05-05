В конце прошлой недели исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение разрешить спортсменам стран-агрессоров - России и Беларуси - вернуться к соревнованиям в нейтральном статусе. Решение было принято накануне чемпионата мира.
Международная федерация дзюдо дала зеленый свет представителям армии РФ
Выяснилось, что 14 из 17 российских дзюдоистов, зарегистрированных на чемпионат мира, имеют контрактные обязательства перед российской военной системой.
Чемпионат мира стартует в это воскресенье, 7 мая, в Дохе, столице Катара. IJF заявляет, что все спортсмены и военнослужащие из стран-агрессоров проходят тестирование перед тем, как их смогут допустить к участию в соревнованиях, а распространителям военной пропаганды разрешение на участие даваться не будет.
При этом в заявлении IJF конкретно не говорилось, что российские дзюдоисты не могут быть связаны с военными структурами страны.
Украина объявила, что бойкотирует чемпионат мира в Катаре. Правительство страны уже объявило, что запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Правда, в теннисе и велоспорте украинские спортсмены все-таки встречаются лицом к лицу с представителями государства-агрессора.
В Украине, однако, нет единого мнения по этому вопросу, так как некоторые дзюдоисты считают, что правила должны быть едиными для всех. Это касается тенниса, велоспорта и футбола, где россияне и белорусы соревнуются с украинцами, а дзюдоистам такое запрещено.
Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва подтвердил порталу tribuna.com, что 14 из 17 российских дзюдоистов, зарегистрированных на чемпионат мира, имеют договорные отношения с российскими военными структурами, в том числе с армейским спортивным клубом ЦСКА. Среди них есть также офицеры российской армии: старший лейтенант Нияз Ильясов, лейтенант Александра Бабинцева и несколько дзюдоистов с другими армейскими чинами.
Украинская федерация дзюдо встревожена, отмечая, что большинство российских участников являются действующими военнослужащими: "Это та самая армия, которая вторглась в Украину 24 февраля прошлого года и до сих пор ведет кровопролитную войну на нашей территории, в том числе бомбит украинские города и убивает гражданское население".
Решение Исполкома IJF не должно вызывать удивления. С 2007 года президентом организации является румын Мариуш Визер, который считается другом Владимира Путина. Путин до начала войны в Украине был почетным президентом IJF, и организация не спешила лишать его этого звания сразу после начала войны. Однако позже это было сделано.
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