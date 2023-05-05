Международная федерация дзюдо дала зеленый свет представителям армии РФ

Выяснилось, что 14 из 17 российских дзюдоистов, зарегистрированных на чемпионат мира, имеют контрактные обязательства перед российской военной системой.

Чемпионат мира стартует в это воскресенье, 7 мая, в Дохе, столице Катара. IJF заявляет, что все спортсмены и военнослужащие из стран-агрессоров проходят тестирование перед тем, как их смогут допустить к участию в соревнованиях, а распространителям военной пропаганды разрешение на участие даваться не будет.

При этом в заявлении IJF конкретно не говорилось, что российские дзюдоисты не могут быть связаны с военными структурами страны.

Украина объявила, что бойкотирует чемпионат мира в Катаре. Правительство страны уже объявило, что запретило украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Правда, в теннисе и велоспорте украинские спортсмены все-таки встречаются лицом к лицу с представителями государства-агрессора.