Сборная Польши впервые за 22 года вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Это стало известно после того, как команда обыграла сборную Румынии со счётом 6:2 (0:1, 4:0, 2:1) на чемпионате мира в дивизионе 1А.

Сборная Польши набрала в пяти турах 13 очков, что гарантировало им как минимум второе место в турнирной таблице, позволяющее выступить на ЧМ-2024 в элитном дивизионе.

Последний раз сборная Польши участвовала в чемпионате мира в элите в 2002 году, заняв 14 место.

Второй участник элитного дивизиона ЧМ-2024 определится в матче Италии - Великобритания: итальянцам для повышения необходимо побеждать в основное время, британцев устроит и ничья.

Напомним, чемпионат мира 2023 года в элитном дивизионе пройдёт с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии. Две худшие сборные его покинут, а в следующем году их заменят команды Польши и Великобритании/Италии.

ЧМ-2024 пройдёт в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.