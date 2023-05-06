"Челси" впервые за 7 лет не сыграет в еврокубках

Это произошло после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона" со счётом 1:0, из-за которого "Челси" потерял шансы занять шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

Отставание "Челси" от шестой строчки турнирной таблицы, которая может дать право сыграть в Лиге Европы в зависимости от исхода Кубка Англии и того, какое место в АПЛ займёт "Манчестер Юнайтед", составляет 16 очков. До конца чемпионата у лондонцев есть в запасе пять матчей. Это значит, что команда может набрать максимально 15 очков.

Кроме того, "Челси" не имеет шансов попасть в Лигу конференций. Для этого нужно занять седьмое место в АПЛ, которое при определённых раскладах позволяет попасть в этот еврокубок. Но "синие" не смогут обогнать одновременно "Тоттенхэм" и "Астон Виллу", которые с 54 очками занимают 7-е и 8-е места соответственно, так как эти клубы сыграют между собой в 36-м туре.

После 34-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 39 очков.