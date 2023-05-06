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Литовцы шокированы трансляцией в TikTok, где мужчина нанес себе увечья

rus.tvnet.lv
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Эмблема TikTok
Эмблема TikTok Фото: Ascannio/Shutterstock

Утром в среду, 3 мая, многие пользователи TikTok увидели шокирующую прямую трансляцию, во время которой 40-летний литовец в Каунасе нанес себе ранения. Позже полиция подтвердила, что мужчина погиб, сообщают литовские СМИ.

В прямой трансляции в TikTok, которая длилась около 10 минут, а началась примерно в 5:00 утра, мужчина из Литвы нанес себе не менее 10 ударов ножом.

Примерно через пять часов сотрудники полиции прибыли в квартиру мужчины и выломали его дверь. К сожалению, к тому времени мужчина был уже мертв.

Как сообщили официальные лица около 10:30 утра, в среду, 3 мая, после взлома двери в квартире в Каунасе было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. По предварительной информации, мужчина самостоятельно нанес себе ранения.

Изначально полиция заявила, что зрители прямого эфира не сообщали об увиденном и что они узнали о ситуации от коллег из Интерпола в Сингапуре.

Говорится, что сингапурские власти были предупреждены зрителем трансляции.

Позже выяснилось, что один зрителем из Литвы все-таки обратился в местные службы за помощью.

Сначала полиция выяснила декларированный адрес мужчины, но мужчины там не было. Правоохранители выяснили, что он находится в квартире в Каунасе, куда они и  отправились. Полиция прибыла на место почти через пять часов после прямой трансляции.

Соседи мужчины говорят, что у него были проблемы с психическим здоровьем.

Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью!

Кризисно-консультационный центр Skalbes. Горячая линия - 67222922 или 27722292

www.nenoversies.lvраздел Palīdzība ("Помощь")

Горячая линия VBTAI для детей и подростков - 116111

Форум по предотвращению суицидов Stāsti un dzīvo ("Расскажи и живи") - www.stastiundzivo.lv

Служба неотложной медицинской помощи - 113

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