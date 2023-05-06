Под Резекне пропала семилетняя девочка. Полиция просит помочь

Приметы девочки: рост 124 см, светлые волосы до плеч. У девочки проблемы со здоровьем.

На ней была короткая розовая куртка, белый свитер, черные джинсы, на ногах черная обувь.

Полиция просит сообщать любую информацию по телефону 67006734 или 110!

Государственная полиция сообщает, что всю ночь ведет поиски семилетней Юстины.

К поискам привлечено большое количество людских ресурсов, а также задействован вертолет Госпогранслужбы и беспилотники, в том числе с тепловизионной камерой.

Полиция сейчас координирует поиски, в том числе с привлечением волонтеров, уже сформировано несколько поисковых групп.

В то же время полиция приглашает волонтеров помочь и сегодня, 6 мая, собравшись в центре Роговки, у римско-католической церкви.

Там волонтеров встретит полиция и соответствующим образом скоординирует действия и этапы поиска.