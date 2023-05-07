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"Сдуйте мне сиськи!" Чемпионка мира в ужасе от своей версии в FIFA 23

rus.tvnet.lv
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Нападающая "Орландо Прайд" Сидни Леру потребовала у EA Sports уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.

Американская футболистка осталась крайне недовольна фигурой, которую ей нарисовали дизайнеры популярной компьютерной игры. В частности, Леру не устроил размер её груди.

"Они сделали мне повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипали брови, а кто-то еще и сделал меня грудастой! Сдуйте мои сиськи и наденьте другую майку. Я прослежу за этим", - написала девушка у себя в Twitter, прикрепив соответствующее изображение из игры.

Компания Electronic Arts не впервые подвергается критике со стороны спортсменов. Разработчикам не раз приходилось извиняться перед игроками, недовольными их внешностью в игре.

При этом Сидни Леру в своём Instagram частенько делится с подписчиками горячими фотографиями и демонстрирует свою шикарную фигуру. Возможно, именно этими снимками вдохновлялись создатели игры.

Горячими фотографиями нападающей сборной США любуются больше миллиона подписчиков в Instagram.

32-летняя Сидни Леру вместе со сборной США в 2015 году выиграла чемпионат мира, а в 2012 году завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

Напомним, EA и FIFA прекратили 30-летнее сотрудничество, и начиная со следующего выпуска игра будет называться EA Sports FC.

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