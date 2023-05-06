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В Риге пропала 15-летняя девочка

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Пропавшая девочка
Пропавшая девочка Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Государственная полиция разыскивает Саманту Залите 2008 года рождения, которая в 7 часов утра в пятницу вышла из дома на улице Озолу в Риге и не вернулась, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Приметы девочки: рост 154 сантиметра, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы до плеч, на правом предплечье шрам от ожога.

На пропавшей была темно-синяя ветровка с цветочным узором, красно-белые леггинсы с цветочным узором, спортивная обувь из черной ткани с белой надписью Nike.

Государственная полиция просит всех, кому известно возможное местонахождение девочки, позвонить по телефону 67086000 или 110.

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