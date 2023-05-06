Прямая трансляция ⟩ Коронация короля Карла III

6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. Сегодня будут коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет). Король Карл III станет 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте! Следите за коронацией в прямом эфире.
Видео: Трансляция коронации
Архиепископ Кентерберийский начал церемонию
Архиепископ Джастин Уэлби произносит первые слова церемонии. Всего служба продлится чуть менее двух часов. Она будет состоять из нескольких частей:
- Объявление Карла III королем и возгласы прихожан "Боже, храни короля".
- Королевская присяга
- Помазание - в буквальном смысле голова, грудь и руки короля будут помазаны маслом
- Получение регалий, на голову Карла Третьего возложат корону
- Интронизация: король перейдет с коронационного кресла на трон.
Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, сообщается, что гости уже ожидают коронации. Среди них европейские монархии, а также представители королевских семей Бутана, Иордании, Тонги и Таиланда, король маори из Новой Зеландии, императорская семья Японии, а также представители бывших королевских семей Болгарии, Румынии и Греция. Также среди гостей представители различных благотворительных организаций и активисты.
Кроме того, на церемонию будет присутствовать лидер фракции "Шинн Фейн" в парламенте Северной Ирландии Мишель О`Нил и ее коллега Алекс Маски.
Ход церемонии коронации
- Церемония коронации под председательством архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби началась в 11:00 (13:00 по латвийскому времени).
- Торжественная коронация Карла III состоится в 12:00 (14:00 по латвийскому времени).
- Церемония коронации завершится в 13:00 (15:00 по латвийскому времени).
- Нового короля Карла III будут приветствовать на балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей в 14.15 (16.15 по латвийскому времени). Затем все увидят выступление Королевских военно-воздушных сил.
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