Автомобиль российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на российские госагентства и экстренные службы.
Видео, фото ⟩ В России взорван автомобиль Захара Прилепина, он тяжело ранен. Что известно?
Ряд Telegram-каналов утверждает, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. В результате взрыва погиб водитель.
На месте взрыва воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 метров.
"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля", - сказали в экстренных службах. По факту подрыва завели уголовное дело.
Задержанный
Официальный представитель МВД РФ заявила, что задержан возможный подозреваемый в покушении на Прилепина. Как сообщили в министерстве, задержанный мужчина был ранее судим. Мужчине 30 лет, он родом из Украины и недавно получил российское гражданство. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источники, подозреваемый следил за Прилепиным.
МВД опубликовало видео с подозреваемым и указало, что задержанный не гражданин, а уроженец Украины.
"Задержанный зарегистрирован в Нижегородской области. По приметам он совпадает с описанием постороннего мужчины, которого на протяжении двух дней видели вблизи дома Прилепина в деревне Пионерское, а позднее возле машины писателя на трассе", - цитирует российское госагентство своих собеседников.
Также отмечается, что разыскивается как минимум еще один подозреваемый, который "накануне был замечен рядом с деревней на автомобиле без номеров". Mash утверждает, что других подозреваемых ищут в Подмосковье, а "полиция уже установила их адреса". Источник этой информации Telegram-канал не уточняет.
Признание
Позднее Telegram-канал "112", не раскрывая свои источники, сообщил, что задержанный дал признательные показания. Также сообщается, что это 29-летний Александр П., который рассказал, что несколько лет назад был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он якобы должен был получить гражданство РФ, переехать и ликвидировать Прилепина.
"112" утверждает, что "Александр П." несколько дней следил за Прилепиным и закопал две противотанковые мины на пути к его дому.
Состояние Прилепина
- Российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщают, что Прилепин получил переломы и сотрясение мозга. Также говорилось, что у пропагандиста повреждена нога. Телеканал РЕН передает, что у писателя выявлены контузия обоих легких, тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, многочисленные переломы и ушибы.
- "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, Прилепина доставили в нижегородскую областную клиническую больницу на вертолете. Интерфакс со ссылкой на своего собеседника сообщает, что врачебный консилиум решил не перевозить Прилепина в московскую клинику, а оперировать в Нижнем Новгороде. По данным РЕН, в больницу он поступил в сознании, врачи уже приступили к операции.
Как произошло покушение
Источник в российских СМИ заявил, что Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР. В субботу он пересек пропускной пункт на приграничной территории и ехал в Москву через Нижний Новгород. В Нижегородской области он останавливался в кафе.
Сразу после того, как Прилепин продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, участники покушения преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе. Shot со ссылкой на источник писал, что мощность бомбы оценили как минимум в два с половиной килограмма в тротиловом эквиваленте.
Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что, по другой версии, машина Прилепина подорвалась на противотанковой мине. Издание пишет, что следователи установили, что две противотанковые мины были заложены в грунт. Одна из них сработала под проезжающей Audi Прилепина.
Кто взял ответственность за взрыв
Ответственность за произошедшее взяла на себя движение движение украинцев и крымских татар "Атеш". Организация утверждает, что движение "охотилось за Прилепиным с начала года".
Но никаких доказательств причастности организации к взрыву нет - равно как и доказательств реального существования такого движения, подчеркивает "Медуза".
В свою очередь Илья Пономарев заявил Telegram-каналу Sota, что взрыв устроила "Национальная республиканская армия".
Ранее сообщалось, что эта организация брала на себя ответственность за взрывы, в результате которых погибли "военкор" Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.
Захар Прилепин - политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист и пропагандист. Среди его работ в качестве писателя широкую популярность приобрели книги "Санькя", "Обитель", "Грех" и другие.
Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины. С 28 февраля 2022 года находится под персональными санкциями ЕС, Великобритании и ряда других стран.
Первые реакции
Российские власти поспешили возложить ответственность на США.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим", - прокомментировала представительница МИД РФ Мария Захарова.
Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета безопасности РФ написал, что подрыв машины - это циничное преступление. И оно совершено нацистскими экстремистами.
Глава оккупированной ДНР Денис Пушилин заявил, что "это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность".
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