Видео, фото ⟩ В России взорван автомобиль Захара Прилепина, он тяжело ранен. Что известно?

Захар Прилепин - политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист и пропагандист. Среди его работ в качестве писателя широкую популярность приобрели книги "Санькя", "Обитель", "Грех" и другие.

Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины. С 28 февраля 2022 года находится под персональными санкциями ЕС, Великобритании и ряда других стран.