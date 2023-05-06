Видео, фото ⟩ Взорван автомобиль Прилепина, пропагандист тяжело ранен. Что известно?

Сразу после того, как Прилепин продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, участники покушения преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе.

Кто взял ответственность за взрыв

Ответственность за произошедшее взяла на себя движение движение украинцев и крымских татар "Атеш". Организация утверждает, что движение "охотилось за Прилепиным с начала года".

Но, нет никаких доказательств причастности организации к взрыву нет - равно как и доказательств реального существования такого движения, подчеркивает "Медуза".

В свою очередь Илья Пономарев заявил Telegram-каналу Sota, что взрыв устроила "Национальная республиканская армия".

Ранее сообщалось, что эта организация брала на себя ответственность за взрывы, в результате которых погибли "военкор" Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.

Напомним, что Захар Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины.

Российские власти поспешили возложить ответственность на США.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим", - прокомментировала представительница МИД РФ Мария Захарова