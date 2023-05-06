Видео, фото ⟩ Взорван автомобиль Прилепина, пропагандист тяжело ранен. Что известно?

Автомобиль российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на российские госагентства и экстренные службы.
Ряд Telegram-каналов утверждает, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. В результате взрыва погиб водитель.
На месте взрыва воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 метров.
"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля", - сказали в экстренных службах. По факту подрыва завели уголовное дело.
По сообщениям российских государственных СМИ Прилепин тяжело ранен, ему оказывают медицинскую помощь.
Что известно о состоянии Захара Прилепина после взрыва
- "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, Прилепина доставили в нижегородскую областную клиническую больницу на вертолете.
- Прилепин получил переломы и сотрясение мозга в результате взрыва, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
- В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что: "По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке".
Версия того, как произошло покушение
Источник в российских СМИ заявил, что Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР. В субботу, 6 мая, он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Он ехал в Москву через Нижний Новгород. В Нижегородской области он останавливался в кафе.
Сразу после того, как Прилепин продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, участники покушения преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе.
Кто взял ответственность за взрыв
Ответственность за произошедшее взяла на себя движение движение украинцев и крымских татар "Атеш". Организация утверждает, что движение "охотилось за Прилепиным с начала года".
Но, нет никаких доказательств причастности организации к взрыву нет - равно как и доказательств реального существования такого движения, подчеркивает "Медуза".
В свою очередь Илья Пономарев заявил Telegram-каналу Sota, что взрыв устроила "Национальная республиканская армия".
Ранее сообщалось, что эта организация брала на себя ответственность за взрывы, в результате которых погибли "военкор" Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина.
Напомним, что Захар Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины.
Российские власти поспешили возложить ответственность на США.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим", - прокомментировала представительница МИД РФ Мария Захарова
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