Сб, 6.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео, фото ⟩ Взорван автомобиль Прилепина, пропагандист тяжело ранен. Что известно?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Захар Прилепин
Захар Прилепин Фото: Скриншот с Telegram "Редакция"

Автомобиль российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, сообщает "Медуза" со ссылкой на российские госагентства и экстренные службы.

Ряд Telegram-каналов утверждает, что был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. В результате взрыва погиб водитель.

На месте взрыва воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 метров.

"Основная версия - подрыв самодельного взрывного устройства на радиоуправлении. Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля", - сказали в экстренных службах. По факту подрыва завели уголовное дело.

По сообщениям российских государственных СМИ Прилепин тяжело ранен, ему оказывают медицинскую помощь.

Что известно о состоянии Захара Прилепина после взрыва

  • "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Mash пишет, Прилепина доставили в нижегородскую областную клиническую больницу на вертолете.
  • Прилепин получил переломы и сотрясение мозга в результате взрыва, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
  • В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что: "По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке".

Версия того, как произошло покушение

Источник в российских СМИ заявил, что Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР. В субботу, 6 мая, он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Он ехал в Москву через Нижний Новгород. В Нижегородской области он останавливался в кафе.

Сразу после того, как Прилепин продолжил движение, произошел взрыв. Предположительно, участники покушения преследовали автомобиль писателя и прикрепили взрывное устройство в тот момент, когда Прилепин находился в кафе.

Кто взял ответственность за взрыв

Ответственность за произошедшее взяла на себя движение движение украинцев и крымских татар "Атеш". Организация утверждает, что движение "охотилось за Прилепиным с начала года".

Но, нет никаких доказательств причастности организации к взрыву нет - равно как и доказательств реального существования такого движения, подчеркивает "Медуза".

В свою очередь Илья Пономарев заявил Telegram-каналу Sota, что взрыв устроила "Национальная республиканская армия".

Ранее сообщалось, что эта организация брала на себя ответственность за взрывы, в результате которых погибли "военкор" Владлен Татарский и Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. 

Напомним, что Захар Прилепин активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины.

Российские власти поспешили возложить ответственность на США.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим", - прокомментировала представительница МИД РФ Мария Захарова

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх