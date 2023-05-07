Полиция продолжает поиски пропавшей под Резекне семилетней девочки

За двое суток с момента исчезновения девочки были несколько раз проверены территория поселка и его окрестности. Активные поисковые работы продолжались и минувшей ночью. Пока, к сожалению, значительных успехов нет, но работа продолжается, сообщила представитель Госполиции Элина Приедите.

Государственная полиция проверяет все версии, но основная версия заключается в том, что девочка самовольно покинула двор дома и ушла в неизвестном направлении.

Время от времени из разных уголков Латвии поступают звонки о том, что люди видели похожую девочку, но пока результатов нет.

К поискам Юстине привлечены значительные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны (ГПО), Земессардзе, волонтерских организаций и волонтеров.

В поисках задействован вертолет ГПО, используются беспилотники Госполиции, в том числе с тепловизионной камерой.

Рост пропавшей девочки 124 сантиметра, у нее светлые волосы до плеч. Она была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы, черную обувь.

Государственная полиция просит откликнуться тех, кому известно возможное местонахождение девочки, позвонив по номеру телефона 67006734 или 110.

В воскресенье, 7 мая, с шести утра работает большое количество волонтеров и уже укомплектовано несколько групп, поэтому в более широком привлечении волонтеров пока нет необходимости. Если потребуется дополнительное количество волонтеров, полиция немедленно сообщит об этом.