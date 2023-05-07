Видео ⟩ В Иманте банда подростков избила парня

Pa šo laiku viens šo puišu draugs tika aizvests uz Imantas mežu sasists un atspārdīts. Šodien internetā pieejams šis video. Šis varēja nenotikt, ja policija ierastos laicīgi un adekvāti reaģētu pic.twitter.com/G3c7CPZG45 — Dina (@DinaRanc) May 6, 2023

О случившемся в Twitter написала Дина, в квартире которой нашли убежище несколько молодых людей, которые спасались от хулиганов. По ее словам, инцидент случился около 19:00.

Трое подростков укрылись в ее квартире, а четвертый юноша спрятался у соседей. По словам женщины, одному из ребят не повезло, его схватили и отвели в сторону Анниньмуйжского леса.

Некоторые из нападавших продолжали ждать у дома, где укрывались жертвы.

Женщина утверждает, что она неоднократно звонила в полицию, но стражи порядка прибыли только через 55 минут. Она считает, что сотрудники полиции не смогли должным образом опросить испуганных ребят.

Тем временем банда увела захваченного подростка в лес и избила его, засняв происходящее и выложив видео в интернет.

"Мой ребенок теперь боится выходить с друзьями на спортивную площадку. У меня тоже до сих пор шок от вчерашнего испуга, когда незнакомые дети в панике бросились в квартиру в поисках помощи. Бездействие полиции, а на следующий день - распространенное в интернете видео с избиением подростка. Отвратительное чувство!" - поделилась эмоциями Дина.

Женщина не понимает, как такое могло произойти.

"Неужели в Латвии сейчас это норма? Неужели вернулись девяностые? Как же так, что возле такого огромного спортивного центра, где полно детей, нет патруля?" - возмущается Дина.

Портал TVNET связался с Государственной полицией около 10:00. Представитель полиции пообещал дать ответ, но до сих пор получить объяснения от полиции не удалось.