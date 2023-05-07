Фото ⟩ В Рижском марафоне чемпионами Латвии стали Рашчевскис и Круминя

Галерея: Награждение победителей

1498 марафонцев зарегистрировались на 42-километровую дистанцию, 3506 бегунов планировали преодолеть 21-километровую дистанцию.

Самые быстрые марафонцы одновременно стали и чемпионами Латвии - впервые на марафонской дистанции Рашчевскис занял первое место с личным рекордом, придя к финишу за 2 часа 25 минут 43 секунды, а в женских соревнованиях чемпионкой Латвии стала Круминя со своим личным рекордом. Дистанцию она преодолела за два часа 50 минут.

Второе место в соревнованиях среди мужчин на марафонской дистанции и в чемпионате Латвии по марафону занял Ренарс Розе с результатом 2 часа 26 минут 56 секунд, а третье место - Кристап Вейш-Аболиньш (2:27:48). Чемпион Латвии 2022 и 2021 годов Кристап Берзиньш занял четвертое место.

В женских соревнованиях второй финишировала Анна Ключника, прошлогодняя чемпионка Латвии, которая преодолела дистанцию за два часа 53 минуты и 46 секунд. Анита Силиня заняла третье место (3:02:05).

В полумарафоне лучшие результаты показали Дмитрий Серегин, финишировавший за один час, пять минут и две секунды, и Мархеле с результатом один час, 20 минут и 57 секунд.

На разные дистанции зарегистрировались более 23 000 бегунов из 79 стран.

Марафон проводится в Риге с 1991 года и состоялся уже в 33-й раз.

В 2022 году Рижский марафон Rimi собрал более 17 000 зарегистрированных участников.