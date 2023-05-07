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Фото ⟩ Блестящая принцесса Уэльская на коронации Карла III

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон Фото: Reuters/ScanPix

Принц и принцесса Уэльские участвовали в церемонии коронации британского короля Карла III и королевы Камиллы. В этот исторический день Кейт Миддлтон блистала в платье цвета слоновой кости от Alexander McQueen.

Как известно, принцесса уже давно выбирает творения Alexander McQueen в важные моменты своей жизни. На платье была вышивка, которая символизировала четыре нации: Англию - розу, Шотландию - чертополох, Уэльс - нарцисс и Ирландию - лист клевера. 

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

Вместо диадемы Кейт выбрала головной убор в виде венка дизайна Jess Collett x Alexander McQueen, который представлял собой роскошный обруч для волос с трехмерными листьями.

Фото: Reuters/ScanPix

Она также отдала дань памяти покойной принцессы Дианы, надев любимые ее серьги от Collingwood Jewellers с жемчугом и бриллиантами.

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