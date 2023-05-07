В понедельник потеплеет до +16

По прогнозам синоптиков, в Латвии в понедельник, 8 мая, будет преимущественно солнечная погода, температура воздуха немного поднимется.
Ожидается небольшая облачность, больше облаков будет днем на востоке страны. День пройдет без осадков.
Минимальная температура воздуха ночью составит +3..-4 градуса. Днем воздух прогреется до +11..+16 градусов.
В Риге в понедельник будет преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +3 градусов, местами за городом столбики термометров опустятся на градус ниже нуля. Днем температура воздуха повысится до +15..+16 градусов.
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