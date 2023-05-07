В понедельник потеплеет до +16

Ожидается небольшая облачность, больше облаков будет днем на востоке страны. День пройдет без осадков.

В Риге в понедельник будет преимущественно солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +3 градусов, местами за городом столбики термометров опустятся на градус ниже нуля. Днем температура воздуха повысится до +15..+16 градусов.