ВИДЕО ⟩ Разгром "Тукумса" и обидное поражение "Даугавпилса"

"Метта" в гостях одержала важную победу над "Елгавой", забив в самой концовке встречи - 3:2.

Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма благодаря голу Ралфа Маслова, но на 54-й минуте Артём Пузыревскис восстановил равновесие на табло. На 60-й минуте Усман Сов забил второй гол в ворота "Елгавы", но всего три минуты спустя Данила Патийчук вновь сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Победный гол "Метта" забила за три минуты до конца основного времени благодаря Пузыревскису, который оформил дубль.

В заключительном матче 11-го тура "Тукумс" у себя дома потерпел сокрушительное поражение от RFS - 1:7. В составе рижан хет-трик оформил Эмерсон, а дублем отметился Андрей Илич. Ещё по голу в ворота хозяев отправили Дмитрий Зеленков и Йован Влалукин. Единственный гол за "Тукумс" забил Райвис Киршс, который реализовал пенальти.

В 12-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 12-14 мая, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Аудой", "Лиепая" - с "Ригой", "Метта" - с "Тукумсом", RFS - с "Елгавой", а "Супер Нова" - с "Даугавпилсом".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv