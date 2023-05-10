ВИДЕО ⟩ Разгром "Тукумса" и обидное поражение "Даугавпилса"

Завершился 11-й тур чемпионата Латвии по футболу, в котором было забито 22 мяча.
11-й тур начался матчем двух конкурентов по турнирной таблице - "Лиепая" на выезде одержала уверенную победу над "Аудой" со счётом 4:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а перед самым перерывом Даниил Улимбашев заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, оставив "Ауду" вдесятером.
Этим практически сразу после перерыва воспользовался Додо, который замкнул передачу Эдуарда Тиденберга и открыл счёт. На 64-й минуте украинец Юрий Ильич Мате после розыгрыша углового удвоил преимущество "Лиепаи", а ещё двеять минут спустя Глеб Клюшкин довёл счёт до крупного. Точку в матче за пять минут до конца основного времени поставил Нино Ноорданус.
Обидное поражение потерпел "Даугавпилс", который на выезде уступил "Риге" со счётом 0:1, пропустив гол на 90+1 минуте. Единственный гол с пенальти забил бразилец Дуглас Аурелиу.
Отметим, что "Рига" в текущем сезоне идёт без поражений - девять побед и две ничьи. "Даугавпилс", в свою очередь, не может победить уже на протяжении восьми матчей.
Три очка в свою копилку заработала "Валмиера", уверенно обыгравшая "Супер Нову" - 3:1. Голами в составе победителей отметились Ингар Пулис, Эмилс Бирка и Руан Рибейро Родригес. Единственный гол в составе "Супер Новы" забил Евгений Минин.
"Метта" в гостях одержала важную победу над "Елгавой", забив в самой концовке встречи - 3:2.
Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма благодаря голу Ралфа Маслова, но на 54-й минуте Артём Пузыревскис восстановил равновесие на табло. На 60-й минуте Усман Сов забил второй гол в ворота "Елгавы", но всего три минуты спустя Данила Патийчук вновь сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Победный гол "Метта" забила за три минуты до конца основного времени благодаря Пузыревскису, который оформил дубль.
В заключительном матче 11-го тура "Тукумс" у себя дома потерпел сокрушительное поражение от RFS - 1:7. В составе рижан хет-трик оформил Эмерсон, а дублем отметился Андрей Илич. Ещё по голу в ворота хозяев отправили Дмитрий Зеленков и Йован Влалукин. Единственный гол за "Тукумс" забил Райвис Киршс, который реализовал пенальти.
В 12-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 12-14 мая, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Аудой", "Лиепая" - с "Ригой", "Метта" - с "Тукумсом", RFS - с "Елгавой", а "Супер Нова" - с "Даугавпилсом".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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