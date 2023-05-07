Цауне выиграла пятикилометровый забег с новым рекордом Латвии

Цауне добралась до финиша за 15 минут 23 секунды, улучшив на 7 секунд результат Елены Прокопчук, установленный в 2009 году.

До этих выходных в этом сезоне только 19 спортсменок в мире преодолевали пятикилометровый забег быстрее. Только две спортсменки из Европы в этом году были быстрее Цауне.

Второе место в пятикилометровом забеге у женщин завоевала Эвелина Криста Ситник (17:47), а третье - Алиса Петрова (17:49). Среди мужчин пятикилометровый забег выиграл Угис Йоцис (14:24), вторым стал Кристерс Кудлис (14:46), а замкнул тройку Лаурис Грининьш (15:15).

Напомним, Александр Рашчевскис и Аманда Круминя стали чемпионами Латвии на самой престижной дистанции рижского марафона Rimi, а Дмитрий Серёгин и Илона Мархеле победили в полумарафоне.