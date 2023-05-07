Стратегические планы Кремля в странах Балтии заключаются в том, чтобы помешать энергетической независимости трех стран, свидетельствуют кремлевские документы, попавшие к Re:Baltica. В 2025 году страны Балтии планируют отключиться от электросетей России и Беларуси. Для этого систему нужно перестроить. Последнее, что нужно сделать - установить для каждой страны мощные аккумуляторы. На закупку, организованную Augstsprieguma tīkls, откликнулась только одна компания, которая представила предложение по цене, в два раза превышающей ожидаемую. На этой неделе компания прервала участие в конкурсе, сообщает передача Nekā personīga.
За 2 года Латвия должна отключиться от электросети РФ. Все еще неясно, удастся ли вовремя подготовиться
Электросети стран Балтии соединены с Россией и Беларусью. Они работают на одной частоте и контролируются Москвой. С момента вступления в Евросоюз существовал план соединить энергетический остров Балтии с Европой и отключиться от советского наследия - сети БРЭЛЛ.
Построены соединения с Польшей, Швецией и Финляндией. Для подготовки балтийских сетей были выделены средства Европейского союза.
В 2018 году лидеры стран Балтии и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение о том, что отсоединение от России и присоединение к европейской сети произойдет в конце 2025 года.
До тех пор трем странам предстоит проделать большую домашнюю работу. В Латвии ее будет осуществлять государственное предприятие Augstsprieguma tīkls. Укрепление существующих связей между странами уже завершено. В октябре прошлого года компания подписала контракт на поставку трех синхронных компенсаторов. Еще необходимо купить сверхмощные аккумуляторы. Они будут накапливать энергию, когда в сети ее слишком много, и за несколько секунд компенсировать недостаток, когда ее будет мало. Емкость батарей составит 160 мегаватт-часов.
В июле прошлого года Augstsprieguma tīkls объявила о закупке. Ожидалось, что аккумуляторы будут закуплены примерно за 59 миллионов евро. Активность заявителей была невысокой, закупку продлили. В марте прием заявок закрыли. Лишь одна компания представила свое предложение в рамках многомиллионной закупки.
Компания Fluence Energy GmbH предложила поставить и установить аккумуляторы по цене в два раза выше, чем запланировала Augstsprieguma tīkls - 113 миллионов евро. Это в три раза больше суммы, доступной для Латвии от Европейского союза. 2 мая Augstsprieguma tīkls остановила закупку.
Fluence Energy - совместное предприятие американской энергетической компании AES Corporation и немецкого технологического гиганта Siemens. Оно было выбрано победителем аналогичного конкурса аккумуляторов в Литве.
В презентации, опубликованной за месяц до объявления о закупках, для визуализации проекта использовались изображения Fluence Energy. В Augstsprieguma tīkls отрицают влияние этой компании при разработке правил закупки.
Как первая покупка мощных аккумуляторов в Латвии она вызвала большой интерес в отрасли.
Давис Мединьш изучил рынок мощных аккумуляторов, работая как в Латвии, так и за рубежом. Закупка привлекла его внимание тем, что от нескольких представителей производителей аккумуляторов он узнал, что они не собираются участвовать в латвийском конкурсе. Причина - технические условия.
В закупочной документации указано, что Fluence Energy планировало выделить большую часть работ четырем субподрядчикам, каждому по 20%. Все это латвийские компании - Latvijas Energoceltnieks, EnergoPro, K2 Projekts и Reck.
Мнения экспертов относительно адекватности представленной на тендере цены разделились. Некоторые утверждают, что они могли бы получить продукт дешевле от другого поставщика. Другие указывают, что на рынке аккумуляторы дорожают.
Покупка аккумуляторов самостоятельно - лишь одно из возможных решений. Другой вариант - покупать у участников рынка услуги по хранению энергии и балансировке частот. Они будут покупать батареи, а Augstsprieguma tīkls будет платить только за то количество, которое они будут использовать.
Augstsprieguma tīkls попросила у Кабмина разрешение на закупку аккумуляторов в 2021 году. Это необходимо было сделать, потому что Европейская энергетическая директива разрешает системным операторам устанавливать их только в том случае, если частный рынок не может этого сделать. В Augstsprieguma tīkls обосновали это исследованием рынка, вывод которого состоял в том, что ни одна из энергокомпаний до 2025 года не планирует закупать необходимое мощное оборудование. Однако в Enefit подчеркивают: если бы госкомпания определила, что нужно и за какую сумму она будет покупать эту услугу у частных компаний, энергопредприятия уже установили бы эти аккумуляторы.
Расчеты Augstsprieguma tīkls показывают, что покупка аккумуляторов увеличивает тариф от 15 до 36%. Пока неизвестно, когда компания объявит о новой закупке. Акционером компании является недавно созданное Министерство климата и энергетики, оно не дало согласия на интервью Nekā personīga и письменно ответило, что не может комментировать закупку.
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