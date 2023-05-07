За 2 года Латвия должна отключиться от электросети РФ. Все еще неясно, удастся ли вовремя подготовиться

Augstsprieguma tīkls попросила у Кабмина разрешение на закупку аккумуляторов в 2021 году. Это необходимо было сделать, потому что Европейская энергетическая директива разрешает системным операторам устанавливать их только в том случае, если частный рынок не может этого сделать. В Augstsprieguma tīkls обосновали это исследованием рынка, вывод которого состоял в том, что ни одна из энергокомпаний до 2025 года не планирует закупать необходимое мощное оборудование. Однако в Enefit подчеркивают: если бы госкомпания определила, что нужно и за какую сумму она будет покупать эту услугу у частных компаний, энергопредприятия уже установили бы эти аккумуляторы.