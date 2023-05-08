Гутковскис - первый игрок из Латвии, который выиграл чемпионат Польши

Это произошло по итогам матчей 31-го тура. "Ракув" в своём матче проиграл "Короне" (0:1), однако "Легия" уступила "Погони" (1:2) и этот результат сделал "Ракув" чемпионом.

За три тура до конца "Ракув" стал недосягаем, опережая варшавскую "Легию" на 11 очков.

Команда из Ченстоховы впервые в своей 102-летней истории выиграла чемпионат Польши. Наивысшим достижением клуба было второе место в Экстраклясе. Ранее "Ракув" дважды выигрывал Кубок Польши (2021, 2022).

В составе "Ракува" выступает латвийский нападающий Владислав Гутковскис. Он стал первым футболистом из Латвии, который выиграл чемпионат Польши.

На счету 28-летнего нападающего - 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отметился четырьмя результативными передачами.