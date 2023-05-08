Победа над памятью: можно ли вылечить 9 Мая от пропаганды?

Почему мы с родителями плакали под "Белорусский вокзал"? Потому что героями этого фильма были живые люди - современники зрителей, вызывавшие эмпатию. Да, это было советское кино, но и мы жили тогда в СССР, - странно сейчас бить себя в грудь и утверждать обратное. Остатки этой связи с прошлым на последнем издыхании пытался вытянуть Сергей Урсуляк в картине "Сочинение ко дню победы" (1998), сюжет которой был вариацией "Белорусского вокзала".

Но все уже было без толку: в реальной России праздник как раз входил в режим "победобесия". Не пройдет и 10 лет, как в России и странах с русскоговорящим населением начнутся милитаристские шествия с детьми в гимнастерках и кортежами дорогих машин с наклейками "Можем повторить!" и "На Берлин!".

Я не завидую реальным ветеранам Второй мировой, кто дожил даже до минувшего десятилетия, не говоря уже о нынешнем. Успокаивает мысль, что люди, не щадившие себя на той войне, ушли в лучший мир давно и не наблюдают с небес за происходящим. Моя знакомая, с которой я спорил 23 года назад, приближаясь к бывшей Площади Победы, оказалась глубоко права. "Русский мир" растерял все, что было у него в активе. Осталась только ПОБЕДА, где "мы" победили "их", и это событие бесконечно повторяется, потому что двигаться некуда и незачем.

Война в Украине расставила все по своим местам. Страны Европы отмечают восьмого мая день капитуляции Германии как день окончания войны на нашем континенте. Очевидно, что у СССР и тут был "особый путь", аргументированный разницей во времени. По большому счету, не так уж важно, какого числа, но в этот день важно побыть со своей памятью, помолчать, попросить бога о мире, даже если все всё понимают насчет бога. Важно хотя бы не шуметь, не настаивать на себе, не подбирать внешнюю форму для своей праздничности. Идет новая война. И в ней нужна всего одна победа. Которая еще впереди.