Драка в Иманте: полиция установила личности людей, призывавших к массовым собраниям

Полиция сообщает, что других инцидентов констатировано не было, ситуация полностью контролировалась.

Тревога в полиции отменена, продолжается работа в усиленном режиме, указывает Госполиция.

Напомним, после новостей о драке несовершеннолетних в Иманте полиция следит за компаниями подростков в этом микрорайоне, которые хотели устроить "суд Линча".

Так, вечером 7 мая правоохранители получили информацию от жителей о нескольких местах в микрорайоне Иманта, где планировались или уже происходили массовые собрания и физические стычки молодежи, причиной которых стали события 5 мая.

В Пардаугавском управлении полиции Риги и подразделении Рижского батальона специального назначения была объявлена ​​тревога, соответственно, были мобилизованы все возможные силы. Также был создан оперативный центр управления.

Заранее зафиксировав в Интернете информацию о том, что молодые люди планируют устроить самосуд, правоохранители моментально отреагировали и провели превентивные беседы. Также полиция получила информацию, что в парке в Иманте может происходить массовая драка, после чего на место происшествия немедленно прибыл батальон специального назначения. Пострадал один совершеннолетний.

Государственная полиция призывает родителей в Иманте, дети которых могут быть причастны к данным мероприятиям, немедленно проверить их местонахождение и не дать им посещать подобные мероприятия, а также обсудить с ними серьезность таких ситуаций.

Полиция призывает жителей, располагающих информацией о столкновениях, немедленно звонить в полицию по телефону 110.

Как уже писал RUS TVNET, в пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.