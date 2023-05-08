Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Как реагирует Анна Нетребко на резкую критику в свой адрес?

О своем прошлом, так раздражающем людей, она говорить пока отказывается. О ее эмоциональном состоянии и о том, как Анна Нетребко переживает нынешний этап в своей карьере, DW на премьере "Набукко" прокомментировал ее официальный представитель Мигель Эстебан: "О чем она думает сегодня вечером? О своей новой роли, об искусстве. На этом она фокусирует свое внимание. Она не думает о том, что происходит за стенами этого театра, потому что для нее музыка - главное. Она - певица. Не политик, не активист. Анна просто поет. У нее и до 24 февраля 2022 года не было никаких политических целей, и в этом смысле ничего не изменилось. После начала войны я был на всех ее концертах. За все время произошел один инцидент. К ней приходит публика, которая любит музыку. Если и может показаться, что она нервничает, то это только потому, что она исполняет партию Абигайль в "Набукко" впервые. Это большой стресс для артиста".