ВИДЕО ⟩ Защитник и вратарь сотворили безумный автогол в Португалии

Встреча, состоявшаяся 7 мая, завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Лиссабона.

По голу в составе победителей забили Нуну Сантуш, Франсишку Тринкау и Юссеф Шермити. Ещё один мяч был записан как автогол вратаря "Пасуш де Феррейра" Марафоны.

На самом деле "героев" в эпизоде с автоголом было двое - кроме голкипера Марафоны не лучшим образом сыграл опорник Луис Карлос. Первый отдал пас второму, и тот выдал обратную передачу - прямо в сторону дальнего угла ворот. Марафона пытался достать мяч, но лишь курьёзно стукнулся о штангу.

"Спортинг" с 67 очками идёт четвёртым в турнирной таблице Примейры. У "Пасуш де Феррейра" 20 очков и 17-я, предпоследняя, позиция.