Глава украинской разведки: у России нет потенциала для наступления

"На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины. При этом она вполне способна вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся", - заявил Буданов в интервью Yahoo News, пишет "Медуза".

По мнению Буданова, Россия в данный момент копит ракеты, чтобы сдержать запланированное контрнаступление вооруженных сил Украины:

"Они пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда в том, что они почти свели к нулю свои запасы".

Буданов, как и другие должностные лица Украины, подробнее о месте и времени контраступления не рассказал. Однако он в интервью выразил надежду, что Крым "будет освобожден, так как наша победа невозможна без освобождения Крыма".

"Хочу отметить неприятную правду, что Российская Федерация, к сожалению, умеет работать с информационным пространством. Поэтому любое событие — вообразите ракету, которая падает на Кремль — они представят как победу России. Они объявят, что предотвратили еще большую катастрофу для человечества, позволив ракете упасть на Кремль, что эта ракета разрушила здание, которое предназначалось под снос, а мы им только помогли. Звучит как шутка, но на самом деле российское общество мирится с такими глупостями", - сказал он.

Yahoo News отмечает, что интервью состоялось 24 апреля, за девять дней до того, как власти России объявили об ударе двух дронов по Кремлю.