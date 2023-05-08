ВИДЕО ⟩ На ралли в Эстонии 17-летний спортсмен попал в тяжёлое ДТП

17-летний Гран попал в тяжёлую аварию во время четвёртого заезда ралли Рапла, когда на левом повороте после прыжка автомобиль Ford Fiesta Rally4 несколько раз перевернулся и приземлился на крышу.

Зрители поспешили на помощь и помогли машине встать на колеса. К счастью, с водителем и штурманом ничего серьёзного не случилось и оба своими силами выбрались из машины. Однако сразу было понятно, что из-за аварии ралли для шведов завершилось.

До этого инцидента экипаж Грана занимал в классе EMV4 11-е место, а в общем зачёте ралли шведский экипаж находился на 37-й позиции.