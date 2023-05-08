ФОТО ⟩ Как будут выглядеть медали чемпионата мира по хоккею - 2023?

Медали чемпионата мира по хоккею 2023 года получат три лучшие сборные.

Автор уникальных медалей - финский дизайнер Марко Салонен. Он попытался создать измерение глубины и ощущение движения. Дизайн имитирует приподнятые трибуны арены с катком в центре.

Зрители есть, были и будут неотъемлемой частью чемпионата мира, поэтому медаль посвящена болельщикам и их важной роли в спорте.

Медаль имеет диаметр 100 миллиметров и толщину 15 миллиметров. Общий вес медали 350 граммов. Она визуально отражает движение и атмосферу на хоккейной арене, акцентируя внимание на зрителях и их неустанной поддержке команд.

Включение в дизайн зрителей особенно важно, учитывая, что до недавнего времени спортивные мероприятия приходилось проводить без присутствия болельщиков.

Салонен, который также создал визуальную айдентику ЧМ-2022, гордится тем, что ему доверили разработку дизайна медали для мероприятия этого года, и считает, что ему удалось передать атмосферу хоккея.

Фото: lhf.lv

Напомним, чемпионат мира 2023 года пройдёт с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии.