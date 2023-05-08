Сборная Чехии привезёт в Ригу четырёх игроков НХЛ

В состав сборной Чехии на чемпионат мира вошли три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих.

Четыре игрока сборной Чехии выступают за команды НХЛ – вратарь Карел Веймелка ("Аризона"), защитник Якуб Зборжил ("Бостон") и нападающие Филип Хитил ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Доминик Кубалик ("Детройт").

Мартин Каут в этом сезоне выступал за "Колорадо Эвеланш" и "Сан-Хосе Шаркс", а также представлял фарм-клубы обеих команд в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В 2022 году чешские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира, разгромив на групповом этапе сборную Латвии со счётом 5:1.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт с 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии. В Риге пройдут матчи группы "В", в которой сыграют Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

Состав сборной Чехии на ЧМ-2023:

Вратари: Марек Лангхамер ("Ильвес", Финляндия), Шимон Грубец ("Лайонс", Швейцария), Карел Веймелка ("Аризона", НХЛ).

Защитники: Михал Йордан ("Рапперсвиль-Йона Лейкерс", Швейцария), Томаш Кундратек ("Комета", Брно), Давид Немечек, Михал Кемпны (оба - "Спарта Прага"), Ян Коштялек, Томаш Дворжак, (оба - "Динамо Пардубице"), Рональд Кнот ("Тусон Роудраннерс", АХЛ), Якуб Зборжил ("Бостон", НХЛ).

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба - "Энерги Карловы Вары"), Филип Хлапик, Михаэль Шпачек (оба - "Амбри Пиотта", Швейцария), Якуб Флек ("Комета", Брно), Йиржи Смейкал ("Оскарсхамн", Швеция), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба - "Спарта Прага"), Мартин Каут ("Сан-Хосе"), Роман Червенка ("Рапперсвиль-Йона Лейкерс", Швейцария), Лукаш Седлак ("Динамо Пардубице"), Доминик Кубалик ("Детройт", НХЛ), Даниэль Воженилек ("Оцеларжи Тршинец"), Филип Хитил ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ).