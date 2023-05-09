В теннисе разразился крупный скандал из-за... торта

Директор мадридских турниров Фелисиано Лопес пытался спасти ситуацию и опубликовал в соцсетях несколько пунктов, которые, по его мнению, должны были успокоить разгневанных критиков:

"1. Карлос только что выиграл матч и вышел в финал. 2. Он играл на центральном корте. 3. Турнир проводится в Испании, несмотря на то, что это международное мероприятие", - написал функционер.

Этот пост ещё больше раззадорил аудиторию. Некоторые припомнили Лопесу, что Соболенко не менее звёздная теннисистка, чем Алькарас. Она выигрывала мадридский турнир в 2021 году и не заслуживает подобного обращения.

Отметим, что Алькарас и Соболенко выиграли турниры в Мадриде. Белоруска в финале соревнований одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек - 6:3, 3:6, 6:3.

На церемонии награждения белоруска обратилась к директору турнира Фелисиано Лопесу: "Это всё из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош", - пошутила спортсменка.