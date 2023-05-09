В теннисе разразился крупный скандал из-за... торта

Организаторы турниров WTA-1000 и "Мастерс" в Мадриде (Испания) подверглись серьёзной критике со стороны игроков и общественности за разные размеры тортов, которые они преподнесли белоруске Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.
Соболенко и Алькарас праздновали дни рождения 5 мая. Соболенко исполнилось 25 лет, а Алькарасу - 20. Руководство турниров решило устроить сюрприз и преподнесло игрокам праздничные торты, но размеры кондитерских изделий резко отличались.
Испанцу вынесли огроменный торт прямо на корт и поздравили сразу же после победы над Борной Чоричем. Чтобы удержать двухъярусный торт понадобилось аж четыре человека.
Белоруске подарили торт где-то в подтрибунном помещении. И ярусов у этого тортика было явно поменьше. На нём золотыми буквами вывели "С днём рождения, Арина", а бортик украсили свежей малиной.
the difference in cake size is astounding pic.twitter.com/acQDVATNyZ— s :) (@slaylorfritz) May 5, 2023
В социальных сетях начали набирать популярность фотосравнения тортов для двух теннисистов. "Разница в размере тортов поражает", - подписал снимок один из пользователей. "Точнее о таком отношении и не скажешь", - отреагировала на фото двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко.
Канадка Бьянка Андрееску поделилась фотографиями обоих тортов и намекнула на разное отношение к женщинам и мужчинам в теннисе. "Кажется, это выглядит не очень хорошо и не совсем правильно", - написала спортсменка.
Директор мадридских турниров Фелисиано Лопес пытался спасти ситуацию и опубликовал в соцсетях несколько пунктов, которые, по его мнению, должны были успокоить разгневанных критиков:
"1. Карлос только что выиграл матч и вышел в финал. 2. Он играл на центральном корте. 3. Турнир проводится в Испании, несмотря на то, что это международное мероприятие", - написал функционер.
Этот пост ещё больше раззадорил аудиторию. Некоторые припомнили Лопесу, что Соболенко не менее звёздная теннисистка, чем Алькарас. Она выигрывала мадридский турнир в 2021 году и не заслуживает подобного обращения.
Отметим, что Алькарас и Соболенко выиграли турниры в Мадриде. Белоруска в финале соревнований одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек - 6:3, 3:6, 6:3.
На церемонии награждения белоруска обратилась к директору турнира Фелисиано Лопесу: "Это всё из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош", - пошутила спортсменка.
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