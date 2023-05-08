Костомаров впервые вышел на связь и выложил фото

"Всем привет. Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!" - говорится в сообщении.

46-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позднее врачи из-за осложнений провели Костомарову ряд операций по ампутации стоп, кисти и пальцев рук. В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

"Много трудностей ещё впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой..." - добавил Костомаров.

Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).

В 2022 году Костомаров поддержал российское вторжение в Украину.