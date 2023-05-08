Видео ⟩ Поиски пропавшей Юстины: отец девочки рассказал о событиях рокового вечера

Говоря о поисковых работах, она подчеркивает, что больше всего удивляет то, что "абсолютно никаких концов нет".

"Здесь исследовано все. Также, когда были кинологи из Риги с собаками, они сказали, что невозможно, потому что так много следов, что собака просто не находит. Около трех прудов было осушено. Один большой пруд площадью в 0,4 гектара, его невозможно осушить, но с новейшими технологиями там тоже идут работы. С дронами, которые впускают в воду и ведут поиски. (..) Мы сделали все, что могли. Конечно, окрестность здесь не так проста, потому что здесь болото, там вода. И, конечно, это усложняет ситуацию", - говорит Плавинска.

Уже сообщалось, что Государственная полиция сменила тактику поиска пропавшей в Роговке Резекненского края семилетней Юстине, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите.

Девочка ушла из своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая, и с тех пор ее не могут найти. У девочки имеются проблемы со здоровьем, она не говорит.

С момента исчезновения Юстине до вечера воскресенья многократно была обыскана территория уже в радиусе 20 километров от места исчезновения девочки, при помощи водных дронов были проверены ближайшие водоемы, а маленькие пруды пытались откачивать. К сожалению, пока поисковые мероприятия результата не принесли.

Полиция расследует несколько версий исчезновения девочки, но основной остается версия о том, что она сама ушла со двора дома в неизвестном направлении.

Полиция напоминает, что Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Ее рост 124 сантиметра, волосы светлые до плеч. Госполиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о девочке, звонить по телефону 67 006 734 или 110.