Бывший звёздный футболист: "Моё сердце на 45% мертво"

Овермарс заявил, что после инфаркта его сердце получило "необратимые повреждения", а сам он остался в живых во многом благодаря чуду.

"Мне приходится хватать ртом воздух, когда я много говорю. И сохранять концентрацию, потому что это требует энергии. Моё сердце мертво на 45%", - цитирует Овермарса AS.

После инфаркта, который Овермарс перенёс в декабре 2022 года, сердце бывшего спортсмена могло работать лишь с 30-процентной эффективностью.

"Но не нужно меня жалеть. Если на повестке дня есть важные вопросы или встречи, я сосредоточиваюсь на них. Я могу прийти в себя на следующий день. Я лучше умру здесь, чем ничего не буду делать", - добавил экс-футболист.

Овермарс известен своими выступлениями за "Барселону" и "Арсенал". В прошлом он также занимал должность спортивного директора "Аякса". В настоящее время 50-летний Овермарс работает техническим директором "Антверпена".

В качестве игрока вместе со сборной Нидерландов он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов Европы (2000, 2004).