Природные пожары охватили три региона Урала. Что известно на данный момент

Карта лесных пожаров Росси Фото: BBC

Свердловская область

В Свердловскую область из Москвы отправили главу Минприроды Александра Козлова. К этому моменту площадь природных пожаров всего за сутки увеличилась с 33 тысяч до 54 тысяч гектаров - то есть примерно в пять раз больше, чем в Курганской области.

Во второй половине дня министр отчитался, что огонь от лесных пожаров не перекинулся ни на один населенный пункт в Свердловской области. И жертв в этом регионе от новой волны пожаров нет.

Жертвы были в конце апреля, когда сгорели сотни домов в поселках Сосьва, Таежный, Прогресс, Висим, Карпинск и Неустроева. В Сосьве тогда погибли два человека.

Сейчас пожары тушат почти 5 тысяч пожарных и других специалистов, а также 6 тысяч волонтеров, задействованы самолеты Бе-200 и Ил-76, а также вертолеты Ми-8, отчитались власти. В области тоже введен режим ЧС.

Накануне, 7 мая, в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склады, где хранится около 15 тонн пороха. Два склада сгорели, остальные пожарным удалось отстоять. "Авиалесоохрана" при этом заявила, что это не лесной пожар перешел на склады, а наоборот - огонь в лес двигался со стороны складов.

Тюменская область

В Тюменской области при тушении пожаров погиб по меньшей мере один человек.