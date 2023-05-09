Фото и видео ⟩ К 18 часам задержаны 17 человек: хроника полиции за 9 мая

Начато 23 административных и 4 уголовных процессов
Полиция и VDD работают в усиленном режиме
В Даугавпилсе не обошлось без провокаций
Сегодня в целом в связи с 9 мая начато 23 административных процесса и четыре уголовных процесса, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
К 18 часам в связи с 9 маяполиция по всей Латвии начала 23 административных процесса. Больше всего из них начато в Рижском регионе - 12. В Латгале начато семь административных процессов - шесть в Даугавпилсе и один в Резекне. Еще два административных процесса начаты в Земгале и четыре в Видземе.
Чаще всего сегодня констатировались нарушения, связанные с возложением цветов, в том числе с запрещенной символикой, в местах, где ранее находились демонтированные советские памятники, были и случаи, когда люди в публичных местах использовали символы военной агрессии, например, георгиевские ленточки. Кроме того, были начаты и процессы в связи с неподчинением требований полиции.
Всего с полуночи задержано 17 человек, из них 14 - в Риге.
Девять человек были задержаны в связи с возможным оправданием и прославлением военной агрессии и военных преступлений, а еще пять человек были задержаны в связи с другими нарушениями, например, употреблением алкоголя в общественных местах, неподчинению требованиям полиции и т.д.
Кроме того, зафиксированы случаи размещения в публичной среде прославляющих войну материалов, например, в Даугавпилсе у постамента памятника на Братском кладбище.
В Латгале задержаны три человека, два из которых - в Резекне. Они не подчинялись требованиям полиции, волагая цветы у демонтированного советского памятника.
Еще один человек был задержан в Даугавпилсе в связи с использвоанием советского ордена в публичном месте.
Начаты и четыре уголовных процесса, три из которых связаны с пунктами Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.
Пожалуй, наиболее заметным происшествием в первой половине дня стала надпись "С днем победы" красной краской на знаке Bolderāja в одноименном микрорайоне в Риге. Знак установлен перед въездом в микрорайон.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с появлением надписи, сообщили в полиции.
Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.
Около 12 часов Рижская дума в своем аккаунте в Twitter сообщила, что надпись очищена.
Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе проходит не без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.
В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидной коляске в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.
Также полиция провела беседу с пожилым мужчиной, который начал читать стихи (по-видимому, посвященные теме войны). Сначала мужчина требовал у сотрудников полиции говорить с ним по-русски, но в итоге отказался от чтения стихов. Также один из мужчин у монумента назвал полицейских "щенками".
Скандальное интервью
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с высказываниями двух отмечающих 9 мая об украинцах в телевизионном интервью, сообщает агентство LETA.
Так, в опубликованном сегодня на телеканале TV3 интервью из даугавпилсского парка Дубровина двое русскоговорящих мужчин рассказали о том, почему им важно приходить на памятное место.
На вопрос, как конфликт в Украине изменил ситуацию в городе, мужчины ответили, что надо "дальше бить фашистов", которые размножились в большом количестве с внуками. Кроме того, особо болезненна поддержка со стороны Европы.
Один из мужчин указал, что на тот момент глава СССР Никита Хрущев "их не уничтожил, пожалел, бандеровцев всяких".
Галерея: Возложение цветов к советским памятникам в Даугавпилсе
Пикет против войны в Украине
Во вторник к вечеру около 20 человек собрались напротив посольства России в Риге, чтобы потребовать прекратить войну в Украине.
В акции принимают участие люди разного возраста, они выкрикивают слоганы, славят Украину и ее героев и стыдят президента России Владимира Путина за начатую войну, а также требуют у россиян убрать из Украины.
Пришедшие принесли с собой флаги Украины и Латвии, а также различные плакаты.
За происходящим следит полиция.
Полиция и VDD работают в усиленном режиме
Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция сегодня в усиленном режиме следят за ситуацией с безопасностью в Латвии, сообщили агентству LЕТА в обеих службах.
9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу в Великой Отечественной войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но народу туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.
В этом году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.
Галерея: Патрули полиции в парке Узварас 9 мая
В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщили в Госполиции.
По оценке VDD, как и в предыдущие годы, имеется риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России. VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.
Возложение цветов в местах, где раньше находились демонтированные ныне советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.
Скопления людей возле снесенного памятника в Пардаугаве не наблюдается
Около 10 утра агентство LETA сообщило, что скопления людей у снесенного памятника советским воинам в Пардаугаве не наблюдается.
По наблюдениям агентства, территория, на которой находился памятник, огорожена, а движение пешеходов и транспорта заблокировано или ограничено. В районе дежурят значительные силы полиции.
Возле снесенного памятника стоят полицейские машины, а также автомобиль, предназначенный для перевозки задержанных.
Немногочисленные люди, проходящие мимо, не проявляют интереса к происходящему, и никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который установлен в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.
На месте бывшего памятника работает экскаватор, продолжая разравнивать территорию.
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