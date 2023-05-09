Фото и видео ⟩ К 18 часам задержаны 17 человек: хроника полиции за 9 мая

В Латгале задержаны три человека, два из которых - в Резекне. Они не подчинялись требованиям полиции, волагая цветы у демонтированного советского памятника.

Еще один человек был задержан в Даугавпилсе в связи с использвоанием советского ордена в публичном месте.

Начаты и четыре уголовных процесса, три из которых связаны с пунктами Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

Пожалуй, наиболее заметным происшествием в первой половине дня стала надпись "С днем победы" красной краской на знаке Bolderāja в одноименном микрорайоне в Риге. Знак установлен перед въездом в микрорайон.

​Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с появлением надписи, сообщили в полиции.

Надпись "С днем победы" в Болдерае Фото: telegram

Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.

Около 12 часов Рижская дума в своем аккаунте в Twitter сообщила, что надпись очищена.

В Даугавпилсе не обошлось без провокаций

Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе проходит не без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.