Фото и видео ⟩ Задержаны шесть человек: хроника полиции за 9 мая

Сегодня в целом в связи с 9 мая начато девять административных процессов и один уголовный процесс, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции. Шесть из них возбуждены в Рижском регионе, два - в Латгале и один в Курземе. Все процессы начаты в связи с использованием прославляющей военную агрессию и войну символики в публичном месте. Большая часть из них связана с возложением цветов в местах, где находятся демонтированные советские памятники.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда в местах захоронения цветы использовались вместе с военными символами или же эти символы, например буквы V и Z, были нарисованы в городской среде. Констатированы также случаи, когда в публичном пространстве были размещены материалы с прославляющими войну текстами, что, например, замечено в Даугавпилсе у подножия памятника на Братском кладбище.
В то же время была получена и зафиксирована информация о возможных нарушениях, которые сейчас проверяются.
Задержаны шесть человек, пять из них - за возложение цветов в парке Узварас в Пардаугаве, где ранее находился советский памятник.
В свою очередь, еще один человек задержан за то, что в Риге у памятника Свободы возложил цветы в форме символа военной агрессии.
Пожалуй, наиболее заметным происшествием в первой половине дня стала надпись "С днем победы" красной краской на знаке Bolderāja в одноименном микрорайоне в Риге. Знак установлен перед въездом в микрорайон.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с появлением надписи, сообщили в полиции.
Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.
Около 12 часов Рижская дума в своем аккаунте в Twitter сообщила, что надпись очищена.
Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе проходит не без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.
В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидной коляске в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.
Также полиция провела беседу с пожилым мужчиной, который начал читать стихи (по-видимому, посвященные теме войны). Сначала мужчина требовал у сотрудников полиции говорить с ним по-русски, но в итоге отказался от чтения стихов. Также один из мужчин у монумента назвал полицейских "щенками".
Галерея: Возложение цветов к советским памятникам в Даугавпилсе
Полиция и VDD работают в усиленном режиме
Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция сегодня в усиленном режиме следят за ситуацией с безопасностью в Латвии, сообщили агентству LЕТА в обеих службах.
9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу в Великой Отечественной войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но народу туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.
В этом году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проведение таких публичных развлекательных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии и тоталитаризма, а также ложную интерпретацию исторических событий.
Галерея: Патрули полиции в парке Узварас 9 мая
В связи с 9 мая Госполиция и другие учреждения будут работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы по всей Латвии. Службы готовы реагировать на ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в интернете, сообщили в Госполиции.
По оценке VDD, как и в предыдущие годы, имеется риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов государства-агрессора России. VDD призывает при столкновении с такого рода действиями не реагировать на них и информировать ответственные службы.
Возложение цветов в местах, где раньше находились демонтированные ныне советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии.
Скопления людей возле снесенного памятника в Пардаугаве не наблюдается
Около 10 утра агентство LETA сообщило, что скопления людей у снесенного памятника советским воинам в Пардаугаве не наблюдается.
По наблюдениям агентства, территория, на которой находился памятник, огорожена, а движение пешеходов и транспорта заблокировано или ограничено. В районе дежурят значительные силы полиции.
Возле снесенного памятника стоят полицейские машины, а также автомобиль, предназначенный для перевозки задержанных.
Немногочисленные люди, проходящие мимо, не проявляют интереса к происходящему, и никто не пытается пересечь полицейские ленты, чтобы возложить цветы к забору, который установлен в этом месте с прошлого лета, когда начался демонтаж памятника.
На месте бывшего памятника работает экскаватор, продолжая разравнивать территорию.
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