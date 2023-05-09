Фото и видео ⟩ Задержаны шесть человек: хроника полиции за 9 мая

Надпись "С днем победы" в Болдерае Фото: telegram

Это не первый раз, когда знак подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда его довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.

Около 12 часов Рижская дума в своем аккаунте в Twitter сообщила, что надпись очищена.

В Даугавпилсе не обошлось без провокаций

Сегодня, 9 мая, возложение цветов к мемориалу в парке Дубровина в Даугавпилсе проходит не без происшествий, делится наблюдениями портал TVNET. В парке дежурят сотрудники Государственной и муниципальной полиции.

В Twitter появилась информация, что к месту возложения пришла группа людей, среди которых был человек в инвалидной коляске в ветровке с надписью "RUSSIA" и с российским гербом. Полиция остановила группу, люди из которой сказали, что "не видят проблемы". Тем не менее ветровку позднее действительно убрали.

Также полиция провела беседу с пожилым мужчиной, который начал читать стихи (по-видимому, посвященные теме войны). Сначала мужчина требовал у сотрудников полиции говорить с ним по-русски, но в итоге отказался от чтения стихов. Также один из мужчин у монумента назвал полицейских "щенками".

Галерея: Возложение цветов к советским памятникам в Даугавпилсе

Полиция и VDD работают в усиленном режиме