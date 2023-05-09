На знаке Bolderāja оставили надпись "С днем победы": хроника полиции за 9 мая

На знаке Bolderāja в соответствующем микрорайоне Риги оставили надпись "С днем победы", сообщает очевидец RUS TVNET. Тем временем начальник Государственной полиции Арманд Рукс утром 9 мая сообщил Латвийскому радио, что в Риге ночью уже задержаны четверо молодых людей, которые пытались отпраздновать 9 мая, возложив цветы вблизи снесенного памятника Советской армии в Пардаугаве.
По словам представителя полиции, все задержанные - молодые люди в возрасте около 20 лет. По оценке Рукса, в целом ночь на 9 мая прошла спокойно, хотя было несколько инцидентов. К примеру, в Риге была зафиксирована пара случаев, когда в общественных местах расклеивали символы российской военной пропаганды - буквы V и Z, а в Болдерае появилась надпись на "тему победы".
Это не первый раз, когда надпись подвергается вандализму - в сентябре он был раскрашен в цвета российского флага. Тогда знак довольно быстро отмыли - как рассказывали очевидцы, это сделали сами местные жители.
В некоторых местах на кладбищах возложили цветы с символикой страны-агрессора - георгиевскими ленточками и российскими флагами, которые запрещено использовать в Латвии, добавил Рукс и повторил, что со стороны властей не будет терпимости по отношению к тем, кто в этот день прославляет военную агрессию.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) и Государственная полиция сегодня будут в усиленном режиме следить за ситуацией с безопасностью в Латвии, сообщили обе службы.
9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу во Второй мировой войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но людей туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.
В этом году Сейм принял закон, запрещающий проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и угрозу ценностям Латвии как демократического и национального государства, в том числе на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также ложное отражение исторических событий.
В связи с 9 мая полиция в сотрудничестве с партнерами будет работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы полиции в различных местах Латвии. Службы готовы реагировать на различные ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в Интернете, сообщили в полиции.
В оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов России. VDD призывает жителей при столкновении с такой деятельностью не реагировать и информировать ответственные службы.
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