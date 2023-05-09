На знаке Bolderāja оставили надпись "С днем победы": хроника полиции за 9 мая

9 мая под влиянием пропагандистской политики правящего российского режима часть населения Латвии широко праздновала победу во Второй мировой войне, которая является одним из краеугольных камней идеологии путинского режима. В результате войны России против Украины в прошлом году в Латвии уже были запрещены торжества у памятника советской армии в Пардаугаве, но людей туда пришло довольно много. Во второй половине года памятник снесли.

В этом году Сейм принял закон, запрещающий проведение массовых зрелищных и праздничных мероприятий, митингов, шествий и пикетов, которые направлены на умаление и угрозу ценностям Латвии как демократического и национального государства, в том числе на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также ложное отражение исторических событий.

В связи с 9 мая полиция в сотрудничестве с партнерами будет работать по заранее подготовленному плану, привлекая обширные ресурсы полиции в различных местах Латвии. Службы готовы реагировать на различные ситуации и при этом внимательно следить за текущими событиями, в том числе в Интернете, сообщили в полиции.

В оценке VDD, как и в предыдущие годы, присутствует риск того, что 9 мая отдельные прокремлевски настроенные лица могут осуществлять демонстративные, вызывающие или незаконные действия в поддержку интересов России. VDD призывает жителей при столкновении с такой деятельностью не реагировать и информировать ответственные службы.