Фото ⟩ На стене Нарвского замка вывесили плакат с надписью "Путин - военный преступник"

Сегодня с восходом солнца на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина, с подписью Putin War Criminal ("Путин - военный преступник". - Прим. ред.).

Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.

Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, снабжены кратким комментарием: "Здесь граница!". Послание напоминает о том, что сегодняшняя война, развязанная Россией в Украине, - военное преступление.