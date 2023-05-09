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Фото ⟩ На стене Нарвского замка вывесили плакат с надписью "Путин - военный преступник"

Rus.Postimees
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Пока в Ивангороде шла установка большого экрана, чтобы навязать жителями приграничной Нарвы концерт по случаю празднования 9 мая, на стене Нарвского замка появился плакат с надписью "Путин - военный преступник", пишет Rus.Postimees

Сегодня с восходом солнца на флаговой башне замка Германа в Нарве появился антивоенный плакат, изображающий кровавого диктатора Владимира Путина, с подписью Putin War Criminal ("Путин - военный преступник". - Прим. ред.).

Запланированная акция была подготовлена SA Narva Muuseum совместно с объединением Propastop, целью которого является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ. Баннер размещен напротив российского берега, где в течение нескольких дней шла установка сцены и экранов, обращенных на нарвский променад.

Фотографии плаката на стене замка, опубликованные в социальных сетях музея, снабжены кратким комментарием: "Здесь граница!". Послание напоминает о том, что сегодняшняя война, развязанная Россией в Украине, - военное преступление.

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